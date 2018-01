CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Gennaio 2018, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 23:01

Qualcuno spera ancora che ci sia un qualche aggiustamento. Possibile. Ma è difficile se si esclude qualche limatura. Per ora c’è una cosa certa: Renzi si gioca la carta Napoli per stoppare i veleni interni ed evoca quel lanciafiamme minacciato ma mai usato su Napoli. «In Campania non dico che è arrivato (il lanciafiamme, ndr) ma qualche segnale bello lo abbiamo visto. Avremo candidati professionisti della Giustizia», dice ieri sera evocando le candidature di Paolo Siani a Napoli e di Marco Minniti a Salerno. Un modo per arginare le polemiche di chi parla di epurazioni di minoranze (sono fuori gli uscenti Di Lello e la Carloni) in favore di ras locali ormai diventati potentissimi. Riferimenti, nemmeno troppo velati, alla super candidatura di Piero De Luca, nel collegio di Salerno ma anche con il paracadute del proporzionale a Caserta (e sono molti i malumori in Terra di lavoro). «Un risultato che è espressione della credibilità e serietà della proposta unitaria messa in campo grazie all’impegno di amministratori, dirigenti e militanti del territorio», dice De Luca jr aggiungendo, gonfiando il petto: «Ancor più gratificante, l’investitura che mi è venuta direttamente dal segretario nazionale Matteo Renzi».«Il simbolo si chiama Paolo Siani, correrà nella sua Napoli e sarà una delle sfide più belle», esordisce però Matteo Renzi al Nazareno, a poche ore dalla notte più lunga, quelle delle liste e delle epurazioni. Big compresi se salta anche il ministro De Vincenti, dato in corsa proprio qui a Napoli. Naturali i malumori. Quello del ministro Calenda («Renzi ci ripensi») ma anche del democrat Umberto Ranieri: «Spero ci si renda conto in tempo dell’errore che si compirebbe non candidando da parte del Pd il ministro Claudio De Vincenti che ha lavorato bene e proficuamente per affrontare i gravi problemi in cui si dibattono le regioni meridionali e la realtà di Napoli. Almeno questo errore lo si eviti». «Con il ministro De Vincenti c’è stata un’incomprensione. Ci ha detto di no alla soluzione proposta. È evidente che ora vediamo se esiste spazio dopo le rinunce», è costretto, quasi a scusarsi, Renzi ieri sera mentre inizia a girare anche la voce incontrollata che lì, al Nazareno, stanno facendo alcuni cambi nelle liste. Naturale il panico dei candidati. Probabile qualche limatura solo al Senato ma perché ci si è accorti che, nuove norme elettorali alla mano, non sarebbero state rispettate le quote rosa.Ma ora bisogna correre a capofitto nella campagna elettorale. Specie a Napoli dove in alcuni collegi la strada sembra in salita. Tra l’ira dei socialisti per l’esclusione dell’orlandiano Di Lello («Inviterò i socialisti a non votare Pd», dice Felice Iossa) e collegi difficili. Come Fuorigrotta, dove dovrebbero scontrarsi il democrat Marco Rossi-Doria e il grillino Roberto Fico o il collegio San Lorenzo dove corre l’uscente Leonardo Impegno (Domenico Ciruzzi, penalista di lungo corso, alla richiesta di scendere in campo lì ha declinato).