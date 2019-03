Pd, lite sulle monetine: in bilico il capogruppo al Comune di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Marzo 2019, 07:30

Ci risiamo: ancora monetine consegnate per far votare. E ancora pressioni poco chiare davanti ai seggi delle primarie Pd. Ma stavolta la segreteria metropolitana del partito è passata subito alla sospensione degli iscritti coinvolti per procedere poi all'espulsione. Con il paradosso però del caso di Aniello Esposito, capogruppo Pd, a palazzo San Giacomo: di nuovo immortalato dalle telecamere di Fanpage non può essere sospeso dal partito perché senza tessera dopo la sua condanna nell'ambito dell'inchiesta listopoli delle Comunali 2016. Ma anche senza tessera del partito di Zingaretti è capogruppo in Comune. Tra l'imbarazzo dei colleghi consiglieri e della segreteria provinciale che, finalmente, è pronta a rompere gli indugi: «Ora deve mollare la carica di capogruppo».