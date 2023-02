«Finalmente il Pd sembra si sia messo sulla strada giusta». Le parole pronunciate dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai suoi collaboratori, appena terminato l'incontro di ieri con il segretario provinciale in pectore del Pd, Giuseppe Annunziata, e il capogruppo dem in Consiglio comunale nonché suo pupillo Gennaro Acampora, aprono l'obiettivo verso un futuro politico abbastanza chiaro. La casa del sindaco è quella del Pd, nonostante resti senza tessera. È il partito più rappresentativo dell'assise cittadina secondo come gruppo soltanto a quello di sua diretta emanazione e al quale Manfredi ha concesso ad inizio consiliatura gli assessori più politici. Basti pensare a Paolo Mancuso, assessore, fino alle dimissioni di qualche settimana fa, e contestualmente presidente del Pd. E la stessa dem Teresa Armato, alla quale è affidato uno dei ruoli più delicati in giunta: decentramento e rapporti con le Municipalità e rapporti con il Consiglio comunale.

L'ex rettore si affida dunque al nuovo corso del Partito democratico locale e il segnale di una rinnovata collaborazione arriva da Annunziata: il candidato unico alla segreteria metropolitana dei dem ha voluto che il primo appuntamento istituzionale fosse proprio con Manfredi. Di qui il lancio di una proposta di lungo respiro: «L'agenda Napoli». Di cosa si tratta? «Non è un libro dei sogni, ma un impegno programmatico», ha detto Annunziata all'ex ministro. Il dem ha annunciato «che dopo la sua elezione aprirà un momento di confronto con la giunta su diversi temi: finanziamenti europei, fondi Pnrr e governativi, affinché il partito possa rilanciarsi e intestarsi battaglie volte allo sviluppo della città rispetto ai grandi progetti infrastrutturali dei prossimi anni». «Sarò al fianco dell'amministrazione in maniera totale, senza indugi. Il Pd deve intestarsi la guida politica del Comune». Alla base dell'incontro come ha spiegato in una nota Palazzo San Giacomo - «il consolidamento del rapporto tra Pd e amministrazione al fine di mettere in campo un'azione politica congiunta e sempre più incisiva per fornire risposte ai cittadini. Il sindaco e Annunziata hanno posto le basi per un percorso di azioni condivise per rafforzare la centralità di Napoli nello scenario nazionale e valorizzare il modello di coalizione che governa la città». Dopo Manfredi, Annunziata incontrerà Roberto Fico: «Quella con i Cinque stelle è un'alleanza di partenza, il Pd non deve rincorrere il M5S, ma dialogare. Ho interesse che il modello Napoli prosegua».

Un rapporto da ricostruire dopo lo strappo insanabile alla vigilia del voto delle politiche: allorquando Manfredi fu prima sedotto poi abbandonato dai vertici del Pd. I dem, a partire da Enrico Letta a finire al commissario regionale Francesco Boccia, passarono dai proclami roboanti al silenzio, chiedendo un impegno diretto al primo cittadino (che addirittura dovette affrettarsi a smentire una sua ipotetica candidatura), per poi dimenticarsene al momento della composizione delle liste. L'ex ministro non ha mai digerito il trattamento riservato a Paolo Siani, candidato per uno strano gioco di correnti all'uninominale di Acerra e non a Napoli. Non a caso sia Stefano Bonaccini, che Elly Schlein, prima di gettarsi a capofitto nelle iniziative napoletane legate alla campagna elettorale per il congresso nazionale hanno fatto visita all'inquilino numero uno di Palazzo San Giacomo. Il sindaco ha chiesto ad entrambi un posizionamento netto sul no all'autonomia differenziata e la ripresa del dialogo con il M5s, per rinverdire il vecchio patto del campo largo. Con Bonaccini si è spinto oltre, ribadendo l'importanza di rimettere Napoli al centro delle politiche dei dem nel Mezzogiorno.

Non sfugge agli osservatori il lavoro che Manfredi sta portando avanti con il suo amico Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente Anci, nel tentativo di costruire una rete dei sindaci del Sud di area riformista-progressista. Un modello da riproporre ai colleghi dell'area metropolitana di Napoli. Tra i desiderata di Manfredi quello di avere un gruppo dirigente solido, con il quale dialogare, e che fosse in grado di riallacciare i ponti con i sindaci della provincia e con Palazzo Santa Lucia. Mettere a tacere il chiacchiericcio di una guerra silenziosa tra sindaco e governatore, che Manfredi ha sempre sospettato fosse strumentalmente portata avanti da dirigenti non rappresentativi del Pd con fame di poltrone. E alla fine, quel cambio politico alla guida dei dem napoletani tanto auspicato da Manfredi è arrivato con la candidatura di Annunziata.