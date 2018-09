Pd, l'ingorgo delle feste: De Luca diserta Portici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Settembre 2018, 11:00

Ingorgo democrat questo fine settimana. Tra le feste dell'Unità di Portici, Scafati e, in contemporanea, anche dei Socialisti a Caserta che vedrà la presenza dell'ex premier Gentiloni. Tema di fondo il congresso nazionale ma, a giudicare dalla presenza di Vincenzo De Luca, in genere abbastanza refrattario alle feste di partito, anche il segnale di come la campagna delle Regionali del 2020 sia, nei fatti, già partita.S'inizia domani sera al porto del Granatello di Portici per la festa dei Giovani democratici. Apre l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando mentre sabato l'ospite più atteso è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Platea tutto sommato morbida perché il gruppo orlandiano è dell'idea di aprire un dialogo con il mondo della sinistra, compreso il sindaco di Napoli. Cancellato, invece, il duello a distanza con il governatore della Campania nella kermesse porticese. Con un piccolo giallo. Tra un invito non fatto per i forfait degli anni precedenti, passando per un pressing del padrone di casa, il sindaco democrat di Portici Enzo Cuomo, affinché l'ex sindaco di Salerno ci fosse. Ma alla fine l'invito ufficiale viene recapitato a palazzo Santa Lucia solo ieri e il governatore, questioni di agenda, non potrà essere alla festa democrat. Anche perché venerdì, per la stessa ora, ha già preso impegni alla festa dell'Avanti a Caserta. E qui, alla kermesse socialista, dividerà il palco con Carmelo Barbagallo (segretario Uil), Arturo Scotto (Liberi e Uguali), Antonello Velardi (sindaco di Marcianise) e Luigi Iorio (responsabile Lavoro del Psi). Subito dopo ci saranno l'ex ministro degli Interni Marco Minniti e, a seguire, l'ex premier Paolo Gentiloni ed il segretario nazionale del Psi Riccardo Nencini.