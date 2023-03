Sarracino e Ruotolo: «Due familiari delle vittime di camorra tra i nuovi iscritti al Pd Napoli: c'è fiducia in Schlein»

«Siamo orgogliosi di annunciare l'iscrizione al Pd di Napoli di Annamaria Torre e di Tania Sorrentino, figlia e moglie di due vittime innocenti della camorra». Così Sandro Ruotolo e Marco Sarracino della Direzione nazionale del Pd. «Annamaria Torre è da sempre impegnata nei movimenti antimafia da quando, l'11 dicembre del 1980, un commando della camorra di Raffaele Cutolo uccise suo padre, Marcello Torre, sindaco di Pagani, comune del salernitano, che si oppose al clan camorristico di Raffaele Cutolo nella ricostruzione del post terremoto del 23 novembre 1980.

Tania Sorrentino è la vedova di Maurizio Cerrato, vigilante agli scavi di Pompei, ammazzato con una coltellata sferrata al cuore il 19 aprile del 2021 a Torre Annunziata, comune alle porte di Napoli, per aver difeso la figlia che voleva parcheggiare l'auto in uno spazio che una famiglia malavitosa riteneva suo». «È un giorno importante per tutta la comunità del Pd impegnato da sempre nella battaglia contro le mafie e la corruzione. È un ulteriore segnale di fiducia nei confronti del nuovo Pd di Elly Schlein».