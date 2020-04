Il Pd di Napoli ha presentato alla Regione Campania le sue proposte per la fase 2, rispondendo all'appello del governatore dem Vincenzo De Luca per un'ampia collaborazione. «Siamo contenti - spiega il segretario del Pd di Napoli Marco Sarracino - del lavoro fatto in queste 48 ore, che ha visto la partecipazione e il protagonismo dei nostri circoli e amministratori. Abbiamo ricevuto oltre 100 contributi che abbiamo riassunto e selezionato in 30 proposte appena consegnate alla giunta regionale e al presidente De Luca. Tra queste spiccano il bonus vacanza per permettere la ripresa di un settore tra i più colpiti come quello del turismo, una legge regionale per la tutela dei riders vista la riapertura a breve del servizio d'asporto e la costituzione di un vademecum del cittadino in cui spiegare tutte le misure e le modalità in cui si potrà uscire rispettando il distanziamento sociale». «Fondamentale - precisa Sarracino - è stata l'interlocuzione con le associazioni di categoria, imprenditori e sindacati, certificando la volontà della nostra forza politica di ascoltare e ricercare soluzioni comuni nell'interesse delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori, poichè riteniamo che la collaborazione, anche istituzionale, in questa fase sia essenziale». Ultimo aggiornamento: 16:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA