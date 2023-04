Un'ora di colloquio a Palazzo San Giacomo tra il commissario regionale del Pd Antonio Misiani e il sindaco Gaetano Manfredi. Poi nel pomeriggio il senatore dem ha incontrato i consiglieri regionali del partito. E li, all'ente di Santa Lucia, la situazione è più complicata rispetto al Comune perché i rapporti con il presidente Vincenzo De Luca sono frizzanti e pesa l'ombra del terzo mandato. Dunque, primo faccia a faccia tra l'ex rettore e Misiani, responsabile economico del partito che ai tempi della campagna elettorale è stato tra coloro che ha partecipato alla scrittura del Patto per Napoli, ovvero quella garanzia che chiese l'ex rettore per accettare la candidatura.

APPROFONDIMENTI Vertice Manfredi-Misiani: si rafforza il campo largo Faccia a faccia con De Luca: è gelo sul terzo mandato Pd Napoli, intervista a Dinacci: «Sì alla verifica degli otto anni di governo alla Regione Campania»

«Con Manfredi - dice Misiani - ho un rapporto consolidato. Siamo al fianco del Comune di Napoli, come di tutte le realtà amministrate dal centrosinistra in questa regione e vogliamo riconfermare il nostro sostegno a Manfredi, a De Luca e agli altri amministratori di centrosinistra». Parole che non sono dispiaciute a Manfredi. Del resto a quanto trapela il sindaco ha chiesto a Misiani «un impegno politico del partito più forte». Manfredi insomma chiede un aiuto nel riportare Napoli al centro dell'agenda del polo riformista e progressista una «nuova questione meridionale e dunque Napoli quale capitale di questo rilancio». Anche alla luce dell'Autonomia differenziata che se dovesse diventare legge allargherebbe i divari tra Nord e Sud. Un aiuto che per Manfredi deve arrivare dai gruppi parlamentari e dalla dirigenza nazionale del partito e Misiani è un componente della segreteria a guida Elly Schlein. Altro tema forte di giornata è quello delle alleanze (del resto a breve si vota per le amministrative). Test locale ma che potrebbe essere indicativo in vista delle Europee. Per Manfredi è inderogabile il campo largo, anzi «più largo è e meglio è». Evidentemente il sindaco pensa ai centristi, alle forze moderate in libera uscita a iniziare dal partito di Matteo Renzi e Carlo Calenda. E vorrebbe - Manfredi - un pressing più significativo verso le forze ambientaliste. Le questioni locali sono state invece solo sfiorate: a cominciare dall'assessore che tocca al Pd in sostituzione di Paolo Mancuso che si è dimesso. Delega pesante, quella dei rifiuti, che verrà affrontata dopo la chiusura del bilancio dell'ente di piazza Municipio e comunque entro maggio. Parola a Misiani che sintetizza così il vertice con Manfredi: «Lavoreremo in questa direzione, stando al fianco delle amministrazioni, cercando di fare gioco di squadra: uno dei compiti che mi sono dato è quello di mantenere un rapporto di costante interlocuzione con gli amministratori locali che sono la spina dorsale del Pd in Campania». Quindi un passaggio ancora su Manfredi: «Abbiamo raccontato a Manfredi il lavoro che vorrei fare nella gestione commissariale per portare il Pd Campania al congresso e mi sono confrontato con lui sulla situazione politica e del Comune. Considero la sua una delle migliori amministrazioni comunali di centrosinistra delle grandi metropoli italiane».

Ma ieri la giornata di Misiani è stata fitta di incontri con esponenti del Pd. Alle 12 vede i segretari provinciali e con loro si fa il punto dei comuni al voto: un giro di orizzonte, più che altro, per capire come potrebbero andare le prossime amministrative e quali sono le cittadine dove il partito rischia di più. Alle 16 i consiglieri regionali. Un vertice durato un paio d'ore nella sede del partito a via Santa Brigida. «Una riunione interlocutoria, un clima cordiale», raccontano i consiglieri dem che aggiungono la richiesta del commissario di vedersi più spesso: «Facciamo un punto ogni dieci giorni». Ovviamente non si poteva non toccare il tema del terzo mandato di De Luca ma sul punto il senatore è stato quasi tranchant. Anche per evitare che questa discussione faccia venire il fiato corto al partito campano a quasi tre anni dal voto. «Se ne parlerà quando sarà - chiarisce Misiani - quando sarà il momento. E sarà un tema nazionale. Non può essere all'ordine del giorno: si vota fra tre anni».