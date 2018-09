Giovedì 13 Settembre 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 19:43

«Abbiamo tanti dirigenti che sembrano venire da Marte» ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, alla Festa dell'Unità di Scafati. «Abbiamo un partito - ha affermato De Luca parlando del Pd - che sembra lontano dalla gente normale, che sembra un corpo estraneo dalla terra. I nostri militanti si sentono quasi fuori dal nostro Paese. Dobbiamo combattere per vincere, aggregare le forze in grado di trasformare l'Italia».E, parlando di sicurezza e migranti, il governatore rilancia: «Non ho mai capito perché non impegniamo le Nazioni Unite su un tema come questo. L'Onu è intervenuto in Afghanistan, ha avallato l'invasione dell'Iraq da parte del primo George Bush, ma tace di fronte a una tragedia umanitaria. Cosa ci impedisce di aprire dieci centri di accoglienza in Africa? Sotto l'insegna Onu e custoditi dai loro caschi blu».