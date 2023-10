Per giorni è stato l'argomento delle discussioni dem, poi implacabile sul congresso regionale è calato il silenzio. Così non sono mai partite, come accade in questi casi, nemmeno le grandi manovre tra ras e capicorrente vari per individuare chi si sarebbe dovuto su quella poltrona ora commissariata. Ma più che il silenzio, è ormai calato il gelo. Dalla Festa dell'Unità di Napoli quando il commissario spedito dalla Schlein, il senatore Antonio Misiani, ha aperto pubblicamente ad un congresso da svolgersi ad inizio anno. Doveva essere un momento di riappacificazione proprio con il governatore che il commissariamento lo vive come un'offesa personale.

Poi, due giorni dopo, l'attacco furibondo di De Luca ai vertici nazionali del partito ha innescato inesorabilmente una marcia indietro. Nessuno stop ufficiale, nessun ordine di scuderia sia chiaro ma il risultato è sotto gli occhi di tutti: nessuno dice più una sillaba sul congresso. Tutto fermo. In attesa anche, martedì 24 ottobre, dell'uscita del libro del governatore che si preannuncia come l'ennesimo attacco ai vertici nazionali del Pd. «Cosa dirà?», «Farà nomi?», «Con chi se la prenderà?», sono gli interrogativi che circolano in questi giorni nelle chat dem.

Tanto per capirci, in quelle ore quando il congresso sembrava vicino, il segretario Peppe Annunziata aveva fatto ventilare l'ipotesi di un rimpasto nella sua segreteria. Mentre qualcun altro ipotizzava di mettere in piedi una squadra, o nominare due vice, per affiancare e dare una mano al commissario Misiani per avviare tutte le procedure. Tutte manovre prodromiche di un congresso a stretto giro. Tutto fermo anche su questo fronte. Mentre lo scenario nel Pd campano s'infiamma ulteriormente. Non solo per i nuovi attacchi del governatore al Pd (due giorni fa, di nuovo, prima alla festa del Foglio a Firenze, poi alla festa dell'Unità a Benevento) che hanno innescato una sorta di conflitto perenne tra i dem campani ma anche per le vicende casertane.

Parliamo del commissariamento dei circoli di Sessa Aurunca (dove è stato nominato il senatore Alberto Losacco, già problem solver dem spedito da Renzi a Napoli ricordate?) e Aversa che hanno innescato non solo un terremoto interno ma anche portato alla caduta dell'amministrazione del secondo comune. Una crisi irreversibile che rende ancora più complicato far rientrare il Pd casertano, ora commissariato da Susanna Camusso, nelle procedure ordinarie. Difficile, quindi, che passi un voto regionale senza che si risolvano prima le vicende casertane. D'altronde il punto non è rinviare per fare un dispetto o meno al governatore quanto sciogliere prima i nodi politici e regolamentari che hanno portato al commissariamento di tutto il Pd campano. E tutto è accaduto, non dimentichiamolo, per la vicenda dei tesseramenti farlocchi organizzati in massa in Terra di Lavoro.

Insomma, come sempre accade nel Pd campano, i nodi aumentano con il tempo invece che sciogliersi. E così rischia di andare anche questa volta nonostante la buona volontà ed il lavoro del commissario Antonio Misiani (che in settimana dovrebbe incontrare i segretari provinciali). Anche perché a breve tutte le anime del partito saranno impegnate a discutere per i candidati delle Europee. Con conseguente ipotesi che il congresso si rinvii a dopo il voto Ue.

Intanto il partito, a Napoli, tenta di uscire dall'angolo del ring in cui si è infilato. Anzitutto rilanciando l'iniziativa politica partendo da Caivano, la cittadina a Nord di Napoli, dove, dopo i fatti di cronaca di fine agosto, il governo di centrodestra è presente tutte le settimane con iniziative e visite di ministri e sottosegretari. Poi martedì un'inchiesta ha messo in luce presunti rapporti di corruzione tra esponenti della vecchia amministrazione e i clan. «L'intreccio tra amministratori, funzionari e dirigenti comunali e camorra nel comune di Caivano, impone l'invio immediato di una commissione di accesso», hanno chiesto gli esponenti del Pd Marco Sarracino, Arturo Scotto, Valeria Valente e Sandro Ruotolo.

Mentre la Federazione di Napoli organizza per domenica prossima un'assemblea pubblica a Caivano: «Facciamo sentire forte la voce della legalità», spiega il segretario napoletano Peppe Annunziata.