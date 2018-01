Pd, Siani: «La priorità a sanità e infanzia contro i signori delle tessere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 09:28

Paolo Siani sta mettendo a punto la campagna elettorale da indipendente del Pd. Corre sia nel collegio maggioritario che in quello proporzionale: una sfida che parte dal Vomero, il quartiere collinare di Napoli, ma si allarga fino alla periferia. E al Vomero Siani dovrà puntare a sottrarre voti al sindaco Luigi de Magistris che nel collegio vede correre proprio un componente del direttivo del suo movimento.«Per ora sono ancora in ospedale, al Santobono, a lavorare».«Spero di continuare a lavorare fino a quando potrò. La politica la faccio qua dentro. Curando i bambini, offrendo alla mamme il meglio possibile».«Come ho già detto a Matteo Renzi, se sarò eletto avrò due priorità assolute: sanità e infanzia. Vorrei occuparmi, specificamente, dell'oncologia pediatrica che è un paradigma per tutte le malattie gravi dei bambini che devono avere delle eccellenze anche in Campania, mentre adesso sono costretti a migrare verso ospedali del Nord».«Occuparsi dell'infanzia è anche fare prevenzione delle deviazioni giovanili, delle babygang. Così si costruisce un ponte che unisce tutto il collegio».«Mi rivolgo a tutti coloro che mi conoscono e mi hanno conosciuto in questi anni, ai colleghi medici e a chi s'è impegnato con Polis e con le famiglie delle vittime innocenti della criminalità con i quali ho condiviso più di trent'anni della mia vita, gli insegnanti, i presidi. Se avrò un consenso forte, la politica si dovrà interrogare sul bisogno che c'è di persone che hanno idee per il territorio nel quale lavora piuttosto che di persone che detengono tessere».«Credo che questi temi interessino al Pd. La sinistra di questo deve occuparsi. Credo che il partito sia assolutamente d'accordo con me. Del resto, Renzi queste cose le ha dette da tempo, ci crede».