Pd, spunta l'ipotesi della candidatura dell'attuale Ministro dell'Interno Marco Minniti a Napoli. Un nome forte dopo quelli di Matteo Renzi per il Senato e Paolo Siani per la Camera. Solo qualche giorno fa Minniti aveva tenuto un comitato straordinario per l’ordine pubblico sulla piaga babygang.

Venerdì 26 Gennaio 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA