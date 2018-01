Pd, ecco tutti i candidati in Campania: c'è Alfieri, De Luca jr capolista a Caserta

Sabato 27 Gennaio 2018, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È durata fino alle 4 del mattino la Direzione del Pd chiamata a votare le liste elettorali. «Una delle esperienze peggiori, una delle esperienze più devastanti dal punto di vista personale», ha ammesso Matteo Renzi al termine di una lunga serie di rinvii andati avanti per tutta la giornata di venerdì.Alla fine, la minoranza interna non ha votato le liste: «Dopo ore di attesa e una successione di rinvii non abbiamo ricevuto alcun elenco e informazioni di merito sulla proposta», hanno spiegato nella notte Andrea Orlando, Michele Emiliano e Gianni Cuperlo.Alla fine, è stato Lorenzo Guerini a elencare i candidati principali. In Campania Piero De Luca sarà candidato per il Pd come capolista nel proporzionale e nel maggioritario: il figlio del governatore Vincenzo De Luca sarà infatti capolista alla Camera nel collegio di Caserta e nell'uninominale a Salerno. Ancora, il fedelissimo di De Luca, Franco Alfieri, che fu al centro del caso «fritture» da offrire agli elettori nella campagna per il referendum, sarà candidato nel maggioritario nel collegio di Agropoli, città di cui è stato sindaco per quasi dieci anni. Dentro anche il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe e l'ex presidente di Confindustria Salerno Mauro Maccauro. Ad Avellino c'è Giuseppe De Mita, a Caserta il vicesindaco di Marcianise Angela Letizia, a Torre del Greco Teresa Armato, a Napoli Giovanni Palladino, Leonardo Impegno e Marco Rossi Doria.Ancora, Valeria Valente, parlamentare uscente e consigliere comunale di Napoli, è in lista al Senato a Napoli, in seconda posizione subito dopo Renzi. A Salerno, capolista sempre al Senato, è l'europarlamentare Gianni Pittella. Nel collegio Caserta-Avellino-Benevento capolista è invece Stefano Graziano, consigliere regionale della Campania a cui è stata concessa la deroga e presidente del Pd campano. Altra deroga concessa a Tino Iannuzzi, che corre nell'uninominale a Salerno.Tra le novità dell'ultimora, spunta il nome del ministro dell'Interno Marco Minniti, capolista alla Camera nel collegio plurinominale di Salerno.