«Periferie: il centro dell’impegno politico per Napoli», dibattito online con Bassolino promosso da Riformismoggi

«Periferie: il centro dell’impegno politico per Napoli»: è stato questo il tema del dibattito online promosso dall’associazione Riformismoggi presieduta da Giulio Di Donato, cui hanno partecipato Antonio Bassolino, candidato sindaco di Napoli; Sergio D’Angelo, presidente di Gesco; Alessandro Di Ruocco, presidente Giovani Industriali di Napoli; Apostolos Paipais, presidente dell’ottava Municipalità. «Con oggi abbiamo iniziato un ciclo di iniziative via web per riaprire il dibattito in città su temi concreti - spiega Marcello Lala, segretario di Riformismoggi, che ha introdotto l’evento in streaming - Oggi iniziamo con le periferie che devono diventare il vero centro dell’iniziativa politica della prossima giunta comunale. Su questo chiediamo uno sforzo a tutte le forze riformiste socialiste liberali e di tradizione cristiana che animano lo scenario politico affinché insieme elaborino una proposta credibile e moderna per Napoli e per la sua area metropolitana».

Il tema delle periferie è stato dunque al centro del dibattito moderato dalla giornalista Giuliana Covella. Dare più valore, più risorse e più mezzi alle Municipalità nel ridefinire il ruolo del Comune è stata la premessa dell’intervento di Antonio Bassolino: «In quest’ottica le periferie possono diventare cerniera tra la città di Napoli e la sua area metropolitana - ha detto - ma oltre alla sicurezza urbana e territoriale bisogna guardare a quella sociale, alle politiche di coesione e alla lotta alla povertà». Poi un rimando al Parco Troisi, da lui inaugurato nel gennaio ’94 quando era primo cittadino: «Andarci ora mette una tristezza infinita, il laghetto artificiale è quasi scomparso. Questo è un esempio di come il verde e i parchi di Napoli devono tornare ad essere al centro dell’attenzione amministrativa».

Per Alessandro Di Ruocco, il deficit di bilancio «può essere risolto solo con un decreto salva Napoli. Le aree periferiche possono tornare ad essere così un’eccellenza con una progettualità virtuosa, sull’esempio di San Giovanni dove c’è l’università». Un salto culturale di mentalità sul concetto stesso di periferie è quello che auspica Sergio D’Angelo per valorizzare quei luoghi: «Non chiamiamole periferie, non sono lontane dal centro. Sono erroneamente identificate come luoghi di disagio, di devianza, mentre hanno elementi di bellezza che vanno riscoperti e ricordati». Dice «no all’immagine di Scampia e di tutto il territorio dell’ottava Municipalità» il presidente Apostolos Paipais, che aggiunge: «Nelle periferie sono concentrate le idee. Da noi, per fare un esempio, c’è il 65% del verde di tutta la città. Ma nella prossima amministrazione comunale dovrà avere un ruolo centrale il decentramento amministrativo, altrimenti le Municipalità continueranno a non avere poteri».

E proprio sul tema delle prossime elezioni amministrative Bassolino ha sottolineato come «fondamentale sarà la squadra di governo della città, che dovrà essere composta da giovani generazioni capaci di andare avanti anche nei successivi cicli amministrativi». «Dobbiamo uscire da una crisi senza precedenti - ha rimarcato - per riaffermare il ruolo della nostra città, che deve essere quello politico-istituzionale di una città capace di dialogare con Regione e Governo». Infine tornando alla prossima tornata elettorale che sarà in autunno, un invito a «fare uno sforzo per ridurre l’astensionismo e favorire la partecipazione democratica al voto».