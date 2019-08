Pescatori-spazzini nelle aree protette del Golfo di Napoli per salvare il mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Agosto 2019, 07:30

Ripulire 50mila ettari di fondali marini. Un obiettivo ambizioso che si potrà realizzare grazie a una sinergia tra le quattro aree marine protette della Campania, cinque associazioni di categoria di pescatori e tanta, tantissima buona volontà. Oggi parte «Remare», il primo progetto italiano per «spazzare» il mare in modo organico, con tanto di finanziamento - sostanzioso - da parte della Regione, che ha messo a disposizione fondi europei FEAMP 2014/2020, per una cifra che tocca quasi il milione di euro.