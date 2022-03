Piano cultura a Napoli, Manfredi: «Mai più fondi a pioggia, pronta una Fondazione»

Il Maschio Angioino sarà il Museo civico della Città, il Pan un luogo espositivo, per Castel dell'Ovo - prima di azzardare quale sarà la sua vocazione - si aspetta di ridefinire la convenzione con il demanio per il suo utilizzo. E soprattutto una gestione integrata del pianeta cultura - delega che il sindaco Gaetano Manfredi ha tenuto per sé - attraverso una Fondazione interamente pubblica dove l'ipotesi che il Mic guidato da Dario...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati