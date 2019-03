Addio a Rosa Russo, unica donna presidente della Provincia di Napoli

Venerdì 22 Marzo 2019, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - Addio a Rosa Russo Gargiulo, storica esponente della Democrazia Cristiana in penisola sorrentina e in Campania. Nata nel 1940, Rosellina, come era conosciuta da tutti, era stata presidente della Provincia di Napoli dal 1993 al 1995: unica donna a ricoprire quella carica dal 1806, data di costituzione dell'ente, fino ai giorni nostri, e perciò insignita della Medaglia d’Oro dall'amministrazione comunale di Piano nel 2009.Negli anni difficili di Tangentopoli, Russo fu tra i pochi a non essere travolti dalle inchieste della magistratura. Successivamente ricoprì incarichi di rilievo nell'albito di Forza Italia diventando dirigente regionale di “Azzurro Donna”, l’organizzazione femminile del partito fondato da Silvio Berlusconi. Fu in prima linea anche per il Popolo della libertà, senza mai rinunciare alle sue passioni oltre la politica: l'associazionismo, i libri, la cucina e le tradizioni della penisola sorrentina.