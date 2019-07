Piano lavoro per la Campania, subito 16 mila candidati in 24 ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Luglio 2019, 07:00

Già 16mila domande nelle prime 24 ore di pubblicazione del bando per coprire i primi 3mila posti a disposizione. Il corso-concorso della Regione Campania, gestito dal Formez, si presenta con numeri monstre. Martedì sera la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la fame di lavoro è tantissima: per il governatore questa è la risposta al reddito di cittadinanza sempre criticato e un piccolo rimedio alla fuga di cervelli. Ieri la presentazione del piano lavoro in sala giunta a Palazzo Santa Lucia. «Cambieremo la vita a 3mila campani», l'annuncio.