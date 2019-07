«A tre giorni dalla pubblicazione del bando, ci sono circa 40mila iscrizioni e il 90% sono campani. Un miracolo». Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ai microfoni di Lira Tv, parlando del Piano lavoro della Regione. «Questa è l'unica iniziativa seria, concreta e importante che registriamo per il Sud - ha affermato - un concorso per 3mila assunzioni nella Pa non si registrava da decenni». «È l'immissione più grande di giovani nel mondo del lavoro che ci sia stata nel Sud e nel Paese per il pubblico impiego - ha aggiunto - è solo il primo capitolo del Piano lavoro che punta a mandare a lavorare 10mila giovani».



«Con questo primo bando sblocchiamo 3mila posti di lavoro in 166 Comuni della Campania che hanno aderito - ha sottolineato - Il bando pubblicato e c'è un mese di tempo per chiedere di partecipare al concorso». «Abbiamo voluto che il concorso fosse espletato dal Formez, 6milioni di euro il costo del concorso - ha proseguito - La Regione paga la la formazione per 10 mesi a 1000 euro al mese. Al termine ci saranno un colloquio finale e l'assunzione a tempo indeterminato». «Abbiamo fatto il massimo e l'obiettivo è vedere i primi a lavoro tra settembre e ottobre - ha detto ancora - Provo solo a immaginare 3mila ragazzi che mettono piede in un Comune e iniziano a lavorare con una prospettiva di vita che cambierà la loro esistenza». «Questo è l'unico modo per bloccare l'emorragia verso Nord e verso l'Europa dei nostri giovani - ha concluso - Stiamo cercando di contrastare emorragia di giovani scolarizzati e una è dare lavoro stabile».

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA