Piano ospedali della Campania, c'è il taglio di 90 primari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 31 Dicembre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È l'eccesso di primari il nuovo scoglio da superare sulla strada che conduce all'attuazione del piano ospedaliero regionale. Il riordino dell'assetto ospedaliero appena approvato dal ministero della Salute porta in dote, infatti, il ricalcolo delle unità operative complesse (quelle guidate da primari) che devono tassativamente seguire gli standard definiti a livello nazionale nel 2015 col decreto Balduzzi. Quest'ultimo stabilisce che i camici bianchi dirigenti apicali siano legati ai bacini di utenza serviti rimandando a un numero standard di posti letto. In base a tali calcoli in Campania ci sarebbero almeno 80-90 primari in più che dovranno essere declassati a dirigenti di unità operativa semplice dipartimentale. In soldoni si tratta di attribuire mansioni leggermente meno complesse (fatte salve le prerogative cliniche e assistenziali di ciascuno, con tagli in busta paga che valgono circa 600-700 euro netti al mese.