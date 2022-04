Piano sanità territoriale, Fp Cisl accusa: «De Luca fratacchione, col Pnrr non si assume nessuno»

La decisione di De Luca di votare no sulla riforma del piano nazionale per la sanità regionale lascia allibiti. A meno che ancora una volta non abbia voluto affermare il a cui ci ha abituati in questi anni. Ma stavolta ha sbagliato sia sul metodo che nel merito». Il leader della Funzione Pubblica Cisl Campania Lorenzo Medici interviene sull’esito della Conferenza Stato-Regioni, che non ha potuto deliberare perché occorre l’unanimità, per spiegare al presidente De Luca che non si può correre il rischio di mettere in discussione 7 miliardi del Pnrr.



«Davanti ad un tema così delicato - sottolinea il segretario generale della Fp – e con vincoli temporali così stringenti da parte dell’Unione Europea non ha senso fare il fratacchione, per usare uno dei suoi coloriti sostantivi. Infatti porta a casa come risultato la resa delle Regioni, costrette a chiedere al Governo di procedere con i poteri sostitutivi, non proprio un grande risultato per chi predica l’autonomia nelle scelte per la sanità. Gli è andata anche peggio nel merito, perché non può dire no sostenendo che i soldi sono pochi e che serve il personale, perché questo si assume con i finanziamenti ordinari, per i quali in sede di Conferenza non ha mai posto il veto! A che gioco stia giocando è difficile capirlo, a meno che non cominci a diventare stancante per lui essere presidente e multiassessore allo stesso tempo».

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Covid in Campania, De Luca contro il governo: «Sui rimborsi... LA SICUREZZA Il ministro Lamorgese a Napoli, intesa con la Regione Campania: dal... LA SANITÀ Sanità, la Campania resta da sola: «De Luca così...

Il sindacato evidenzia le «stranezze» di questi giorni richiamando anche l’ultima circolare emanata dall’Unità di Crisi regionale sulla fine dello stato di emergenza, nella quale quattro dirigenti e il coordinatore Giulivo scrivono alle Asl e alle aziende ospedaliere dicendo che «devono disporre il proseguio delle collaborazioni del personale contrattualizzato finora con risorse anche nazionali, garantendo in tale processo l’insopprimibile esigenza dell’equilibrio di bilancio».