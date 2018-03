Piazza Dante: concerto per chiusura della campagna di Potere al Popolo

Venerdì 2 Marzo 2018, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto per il concerto evento organizzato per la chiusura della campagna elettorale di Potere al Popolo. Questa sera, a partire dalle 21, Francesco Ricciardi, Francesco Di Bella, Alfonso Bruno e gli E Zezi calcheranno il palco allestito in Piazza Dante per l’occasione. Interverranno Viola Carofalo, portavoce nazionale di Potere al Popolo, Sabina Guzzanti e i candidati napoletani della lista. La serata sarà presentata da Francesca Fornario, giornalista de Il Fatto Quotidiano.“A Napoli non potevamo non chiudere questa dura ma appassionante campagna di Potere al Popolo con un grande evento per la nostra città - dichiarano gli attivisti - Per l’occasione abbiamo scelto di parlare nella piazza cittadina che negli ultimi anni sta ospitando eventi importanti come il 1 maggio”.