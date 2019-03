Martedì 5 Marzo 2019, 16:00

Dopo quasi dieci anni i piccoli Comuni campani guidati da Asmel, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, vincono la loro battaglia politica e giudiziaria contro l'accorpamento coatto dei Comuni sotto i 5mila abitanti, che rappresentano il 70% dei Comuni italiani. L'Asmel, che raggruppa oltre 2700 Comuni in tutta Italia, ha ottenuto l'annullamento del provvedimento contenuto nel decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 varato dal governo Berlusconi nell'ambito delle prime politiche di spending review e successivamente rinviato nella sua attuazione. A sancirlo è stata la sentenza 33/2019 depositata ieri dalla Corte Costituzionale. Una sentenza che stabilisce «l'incostituzionalità della disposizione che impone ai Comuni con meno di 5mila abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali (trasporto pubblico, polizia municipale, ecc.) là dove non consente ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».I dati Asmel sulle spese più virtuose dei piccoli Comuni sono alla base del ricorso al Tar che ha prodotto la sentenza della Corte Costituzionale. Secondo la sentenza, «il sacrificio imposto all'autonomia comunale non realizza quei risparmi di spesa cui è finalizzata la normativa stessa». Esattamente il rilievo sollevato da Asmel che nel 2015 che si era costituita dinnanzi al Tar della Campania (in virtù dell'esistenza anche di una legge regionale che, in applicazione della norma nazionale, aveva già individuato gli ambiti territoriali di accorpamento comunale) affiancando i Comuni di Liveri (Na), Dragoni (Ce), Baia e Latina (Ce), Buonalbergo (Bn) e Teora (Av) come espressione esponenziale degli oltre 5500 comuni italiani a rischio accorpamento, sosteneva l'incostituzionalità della norma, per la lesione del principio di autonomia degli Enti Locali, garantito dalla Costituzione, ma soprattutto la sua irragionevolezza, in quanto (dati Istat alla mano) non vi era «alcuna correlazione tra piccole dimensioni del Comune e i costi di gestione (che era l'assunto alla base di questa normativa) ma c'era invece una correlazione opposta, perché proprio nei piccoli Comuni, dove è più agevole e stretto il rapporto con i cittadini, è più semplice contenere i costi».«La Sentenza della Corte Costituzionale - evidenzia il segretario generale di Asmel, Francesco Pinto - rappresenta una sconfitta bruciante per tutte le forze politiche, nessuna esclusa, che hanno sostenuto per anni una norma inattuabile, prima ancora che incostituzionale lasciandosi guidare per mano da Anci, la storica associazione che ritiene di aver per diritto divino il monopolio della rappresentanza dei Comuni e dagli apparati della burocrazia legislativa romana sostenitori di mirabolanti risparmi da presunte economie di scala». La sentenza della Corte Costituzionale, inoltre, ha richiamato l'attenzione sul fatto che, rispetto al disegno costituzionale, l'assetto organizzativo dell'autonomia comunale italiana «dovrebbe assicurare il raggiungimento del difficile obiettivo di una equilibrata, stabile e organica definizione dell'assetto fondamentale delle funzioni ascrivibili all'autonomia locale».«I Comuni - chiosa il presidente di Asmel, Giovanni Caggiano - sono chiamati principalmente ad erogare servizi ai cittadini, possibilmente in forma efficace ed efficiente e quelli che ci riescono meglio ed a costi minori sono proprio i piccoli e medi Comuni, da assimilare alle piccole e medie imprese, che nessuno si sognerebbe di obbligare all'accorpamento. Al contrario, va salvaguardata la loro autonomia, attraverso la messa in rete, come Asmel fa da sempre, promuovendone la modernizzazione attraverso digitalizzazione, cooperazione e formazione, a dispetto di apparati centrali che considerano i Comuni propri vassalli».