Pnrr, ecco i 9 progetti in Campania ammessi al finanziamento di 134 milioni

Sono 9 al momento i progetti ammessi ai finanziamenti del Pnrr per la Campania per un totale di quasi 134 milioni di euro. I progetti che beneficeranno delle risorse europee sono:

RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPARTO SUD DEL TERRITORIO DI CASERTA: RIONE ACQUAVIVA ED AREA EX SANIT GOBAIN, proposto dal Comune di Caserta punta a una strategia di sviluppo attraverso la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, social housing e servizi e opere di urbanizzazione, riqualificazione della scuola media statale 'Ruggierò e la realizzazione di un nuovo plesso scolastico, l'implementazione degli spazi per lo sport, il prolungamento delle strade di collegamento via Feudo di San Martino - via Jenco, la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato, la riqualificazione del sistema fognario. Il finanziamento ammesso è pari a 14.525.359,85 euro;

ABITARE IL TERRITORIO PERIURBANO progetto della Regione per i comuni di Castel Volturno, Cellole, Mondragone e Sessa Aurunca per mettere a sistema la rigenerazione territoriale in ambito urbano e il rilancio dell'agricoltura. Finanziamento 15milioni;

REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI progetto della Regione per sostituire alloggi fatiscenti da demolire. Finanziamento 15milioni;

RIPOPOLAMENTO E RESILIENZA AREE ALTA IRPINIA progetto della Regione Campania finalizzato alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali pubblici dell'ACER, all'integrazione dei servizi, alla realizzazione di innovativi edifici residenziali sociali e alla costituzione di una Energy Community. Finanziamento ammesso 15 milioni di euro;

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAVORITO proposto dal Comune di Castellammare di Stabia per demolire i 192 alloggi post terremoto del 1980 e per realizzare 277 nuovi alloggi NZEB (ad elevata efficienza energetica) con criteri di bioarchitettura, integrati con spazi polifunzionali riservati alle residenze e con nuovi servizi di quartiere. Finanziamento ammesso 15 milioni di euro;

RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI EX ORSOLINE E MERCATO COMMESTIBILI-GALLERIA MALIES proposto dal Comune di Benevento per realizzare un Urban Center innovativo con incubatore d' imprese e spazio di partecipazione e incontro. Finanziamento ammesso euro 14.407.686,96;

RECUPERO RIONE SALICELLE progetto del Comune di Afragola con la riqualificazione di 440 unità abitative Erp e degli spazi verdi e la demolizione del fabbricato del mercato su piazza Unicef. Finanziamento ammesso 15 milioni;

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE CHIAIANO progetto del Comune di Napoli relativo agli immobili ERP del quartiere Chiaiano. Con la proposta si punta a completare il programma di edilizia sostitutiva ex legge 25/1980 attraverso la demolizione e ricostruzione di 4 fabbricati per 77 alloggi e alla sistemazione delle aree esterne con parcheggi pertinenziali scoperti, pista ciclabile aree a verde con spazi ludici per bambini e aree dedicate ad attività sportive all'aperto. Finanziamento 15 milioni;

PROGETTO PER AREA NORD NAPOLI E AREA CASALI DI MARIANELLA E PISCINOLA, la proposta urbana, ambientale e architettonica del Comune di Napoli lavora sulla possibile ridefinizione dell'isolato ERP progettato nell'ambito del Piano di ricostruzione ex Legge 219/1981. Gli interventi prevedono, tra gli altri, la valorizzazione del sistema di corti interne, l'efficientamento energetico di immobili, la riconfigurazione degli attacchi a terra, l'ampliamento delle aree incolte o residuali e la pedonalizzazione di spazi esterni. Finanziamento ammesso 15 milioni.