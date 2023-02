Pnrr, la Cgil Napoli: «Assumere i tecnici che ora hanno 36 mesi di contratto perché il Sud ha bisogno di loro»

«La Cgil funzione pubblica è al fianco del comitato per la stabilizzazione dei tecnici assunti con il Concorso Coesione nelle amministrazioni del sud Italia. Una procedura concorsuale che, dando vita a contratti precari a tempo determinato per 36 mesi, rischia a breve di dissolversi dopo aver selezionato 2.800 unità di personale altamente qualificato, assegnato alle amministrazioni centrali e locali delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) per attuare gli interventi previsti dal Pnrr e dalla politica di Coesione dell'Unione Europea».

Lo afferma il segretario Fp Cgil area Metropolitana di Napoli e Campania Luciano Nazzaro, sottolineando che «la normativa modificata dal decreto-legge Pnrr approvato giovedì scorso in Consiglio dei ministri, consente alle pubbliche amministrazioni di stabilizzare il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato già dal 1 marzo 2023. Questa possibilità deve essere assolutamente estesa ai tecnici del Sud, inclusi coloro che sono stati assunti ai fini dell'attuazione della politica di coesione dei cicli di programmazione europea 2014-20 e 2021-27. Su questo punto la Fp Cgil intende aprire una grande vertenza con Governo, Regioni, Comuni, supportata anche dall'Anci, per sostenere il lavoro, la dignità dei lavoratori, il Mezzogiorno e la qualità dei servizi a favore di tutti i cittadini».

Rispetto ai 2.800 assunti inzialmente, sottolinea Nazzaro, «la contrattualizzazione a tempo determinato con scadenza a 36 mesi è inadeguata a garantire, per tutto il tempo necessario, la disponibilità di un capitale umano indispensabile per raccogliere la sfida che l'Europa ha lanciato all'Italia con il Pnrr. La precarietà opera, inoltre, da deterrente motivazionale rispetto al pieno, e l'efficiente coinvolgimento dei lavoratori rispetto alle mansioni loro assegnate. Prova ne è la copiosa e costante fuga da queste posizioni lavorative, con decine di dimissioni quotidiane, in favore di soluzioni professionali anche meno desiderate ma che gioco-forza prevalgono offrendo un contratto a tempo indeterminato. Una emorragia che infatti, a fronte di un contingente iniziale di 2.800 assunzioni, già oggi registra invece la permanenza di circa 1.000 unità».

Il dirigente della Cgil spiega che «non è possibile privare di queste risorse umane - afferma - tanti enti già falcidiati dalla perdita di personale e impossibilitati perciò a raccogliere la grande opportunità offerta dal Pnrr e dai fondi comunitari. Eppure, in mancanza di un tempestivo intervento normativo, a partire dal 2024 le scadenze dei contratti a tempo determinato comprometteranno sia il raggiungimento degli obiettivi pubblici sia il percorso professionale di questi lavoratori. Il ministro Fitto, al quale il Comitato si è rivolto, deve prevedere pertanto, nel decreto legge di prossima approvazione, la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di questi lavoratori, già vincitori di un concorso pubblico».