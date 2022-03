Recovery plan, Manfredi su Napoli: «Sfida complessa ma sono fiducioso»

«Sul Pnrr abbiamo un rapporto molto stretto con il governo nazionale e cooperiamo con grande impegno su una sfida complessa, perché abbiamo tempi molto ridotti e difficoltà amministrative». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine degli Stati Generali del Mediterraneo, partiti oggi a Palazzo Reale a Napoli.

Manfredi sulle difficoltà dell'applicazione nei tempi previsti di tutti i fondi per Napoli, spiega che: «È una sfida molto grande e le amministrazioni locali, di cui Napoli in particolare, si sono trovate ad affrontare tutto ciò dopo una crisi decennale con poco personale e poca organizzazione. In questi quattro mesi abbiamo fatto grandi passi avanti, stiamo portando investimenti importanti in città, ora dobbiamo spendere bene, in tempi giusti. C'è tanto da fare ma sono fiducioso».