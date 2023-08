«Non possiamo tornare indietro, i progetti si devono fare perché in quei territori c'è anche un conflitto tra la parte sana della città e la criminalità organizzata che ha interesse a mantenere una condizione di degrado del luogo e delle persone. Riportarle in una situazione di dignità abitativa significa riportare il principio di legalità». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto in Consiglio sulla mozione approvata all'unanimità in cui si chiede al Governo di non tagliare dal Pnrr i progetti di rigenerazione urbana Restart Scampia e di Taverna del Ferro.

Manfredi, nel sottolineare che «il Comune ha sottoposto i progetti alla valutazione del ministero dell'Interno che li ha approvati e che ha rispettato tutte le scadenze», ha posto l'accento sul lavoro di concertazione fatto con territori e comitati affermando che «interventi di rigenerazione urbana in contesti così complicati non possono essere calati dall'alto, ma vanno realizzati con il consenso della popolazione».

Per quanto riguarda la possibilità avanzata in questi giorni dal ministro Fitto che i progetti possano essere finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione, Manfredi ha espresso «perplessità perché spostare risorse su altre fonti di finanziamento è complicatissimo. È per me incomprensibile».

Il sindaco ha evidenziato che «la posizione espressa dal Consiglio all'unanimità è estremamente importante sia per la tutela della città che a tutela delle persone che vivono a Scampia e a San Giovanni a Teduccio.