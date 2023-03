Pnrr: monitoraggio dei magistrati della Corte dei Conti della Campania

Una task force di magistrati e funzionari della sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti è già all'opera per il monitoraggio di tutti i progetti del Pnrr. La Campania è la seconda regione d'Italia per numero di progetti e per numerosi enti locali si tratta di una vera e propria sfida contro il tempo prima per l'attuazione dei programmi ma anche successivamente per dare alle strutture la capacità di poter funzionare.

Dei 200 miliardi previsti dal Pnrr 40 sono destinati ai Comuni; il 39% della spesa è per il Sud. Ed una fetta rilevante del Pnrr passa appunto per la Campania. Sono 9 i magistrati, coordinati dal presidente Massimo Gagliardi, che svolgeranno un'attività di controllo mentre i progetti sono in itinere.

Si tratta di vari progetti che riguardano la sanità, la scuola, l'inclusione sociale, la transizione ecologica e la digitalizzazione. «I comuni sono destinatari del 20% dei fondi - ha detto il presidente Gagliardi - e questa impostazione prescinde anche dall'entità demografica effettiva. Cioè possano essere delle comunità locali che sono demograficamente meno significative che però usufruiscono di questi stanziamenti importanti. Il monitoraggio ha l'obiettivo proprio di individuare i nodi e di risolverli».