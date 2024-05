«I Comuni vantano le migliori performance rispetto alla programmazione del Pnrr e le nostre comunità attendono di vedere i primi risultati concreti. Costituisce, quindi, un errore l'ipotesi del governo di tagliare le risorse proprio ai Comuni beneficiari dei fondi Pnrr che stanno realizzando opere pubbliche. Sono i Comuni ad erogare i servizi essenziali ai cittadini e sarebbero questi ultimi a subire le conseguenze dei tagli». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

APPROFONDIMENTI Napoli e Pnrr, sprint sui progetti: «Tre miliardi per la città, la svolta entro due anni» Porti, a Napoli e a Salerno partono i cantieri del Pnrr Il turismo delle radici si fa al Sud: il Mezzogiorno è l'Eden degli stranieri

«Questa riduzione di risorse avrebbe un doppio effetto negativo: penalizzare chi sta facendo investimenti costringendo i Comuni poi a dover sopportare costi di gestione più elevati per potenziare i servizi. Ci sono, secondo me, le condizioni per rivedere tale impostazione e trovare una soluzione che tuteli i nostri progetti già avviati per lo sviluppo dei rispettivi territori», conclude Manfredi.