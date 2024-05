Infuria la polemica politica tra il ministro Giancarlo Giorgetti, gli enti locali e anche pezzi dello stesso governo. Il motivo? La bozza di decreto del titolare della delega alle Finanze - una sorta di spendig review - varata sulla scorta della legge di bilancio approvata sei mesi fa dove si chiede «un contributo alla finanza pubblica agli enti locali di 250 milioni l’anno dal 2024 al 2028 ovvero 1,25 miliardi complessivi: 200 milioni a carico dei Comuni e 50 per le Province». Un taglio bello robusto e consistente si contributi aggiuntivi chiesti dagli enti locali.

Dunque Napoli perderà soldi così come sembrerebbe a leggere la bozza del decreto? La risposta è in una nota dell’Anci - il presidente uscente è Antonio De Caro primo cittadino di Bari - e candidato alle Europee: «La bozza di Giorgetti si applica a 6.838 comuni, 78 province, 13 città metropolitane; restano esclusi gli enti in dissesto, quelli in procedura di riequilibrio e quelli che hanno firmato un accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti come Torino, Napoli, Palermo e Reggio Calabria». Dunque Napoli non è toccata da questo provvedimento, il Comune retto dal sindaco Gaetano Manfredi semplicemente non ha diritto a questa quota aggiuntiva di finanziamenti pubblici e non subirà di conseguenza tagli. A rischiare invece è la Città metropolitana che è sempre guidata da Manfredi. Vanno quindi calate in questo contesto le parole del sindaco su questo argomento: «I Comuni vantano le migliori performance rispetto alla programmazione del Pnrr - racconta Manfredi - e le nostre comunità attendono di vedere i primi risultati concreti. Costituisce, quindi, un errore l’ipotesi del governo di tagliare le risorse proprio ai Comuni beneficiari dei fondi Pnrr che stanno realizzando opere pubbliche. Sono i Comuni ad erogare i servizi essenziali ai cittadini e sarebbero questi ultimi a subire le conseguenze dei tagli. Questa riduzione di risorse avrebbe un doppio effetto negativo: penalizzare chi sta facendo investimenti costringendo i Comuni poi a dover sopportare costi di gestione più elevati per potenziare i servizi. Ci sono, secondo me, le condizioni per rivedere tale impostazione e trovare una soluzione che tuteli i nostri progetti già avviati per lo sviluppo dei rispettivi territori». Il Pnrr c’entra perché secondo la bozza Giorgetti i tagli saranno direttamente proporzionali alla quantità di risorse avute dagli enti locali dal Pnrr. In buona sostanza, chi ha avuto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza più soldi avrà i maggiori tagli. La protesta dei sindaci resta legittima perché il taglio è sulla spesa corrente utile a gestire i servizi al cittadino. Manfredi scende in campo perché deve tutelare la Città metropolitana prima di tutto, poi per difendere il principio che il Pnrr è uno scudo per gli enti locali a protezione degli investimenti soldi che difficilmente arriveranno un’altra volta. E poi perché nell’Anci Manfredi essendo sindaco di Napoli ha un suo peso specifico e non è nemmeno tanto nascosta l’ambizione di essere il successore di Decaro alla presidenza della stessa Anci. Con Decaro il rapporto è ottimo tanto che il sindaco di Bari gode della stima di Manfredi anche in proiezione Europee. Una candidatura forte e trasversale quella dell’ex rettore all’Anci sulla quale sta lavorando da un anno saldando alleanze con tutte le grandi Città metropolitane: cioè con i colleghi Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Beppe Sala primo cittadino di Milano e poi con Bologna, Bari e altre grandi città. Il no di Manfredi - tuttavia - non incrina l’asse istituzionale con il ministro Raffaele Fitto che ha le deleghe al sud e al Pnrr. E che ha scaricato su Bagnoli 1,2 miliardi per il risanamento dell’area ex Italsider.

Fitto infatti - interviene sulla materia e chiarisce alcuni aspetti dello stesso decreto. «La lettura dell’articolo della legge smentisce - spiega il ministro - clamorosamente il dibattito in corso perché esclude eventuali tagli che riguarderebbero asili, scuole, servizi ai cittadini. Espressamente esclusi dalla normativa approvata con la legge di Stabilità. Abbiamo lo schema di un decreto legge che sarà oggetto di confronto» e il confronto con i comuni consentirà di fare valutazioni e d’intesa con i ministri Giorgetti e Piantedosi il governo ascolterà le valutazioni e darà le sue risposte, tenuto conto di cosa dice la legge». Fitto parla a margine del festival dell’Economia che si sta svolgendo a Trento: «Leggo - conclude Fitto - mie dichiarazioni virgolettate, mie polemiche con il ministro Giorgetti, che non solo smentisco perché non vere ma che soprattutto non esistono perché io non ho mai parlato con nessuno». Retroscena nel retroscena - restando nelle mura dell’area metropolitana di Napoli - e a testimonianza che Fitto sugli enti locali ci punta, filtra una strategia che il ministro potrebbe mettere in campo sulla spinosa questione del bradisismo: dare direttamente ai Comuni i fondi per il risanamento senza passare per la Regione.