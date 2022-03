Recovery plan a Napoli, idea organismo di controllo. Manfredi: «Evitiamo le infiltrazioni dei clan»

«Ci sono finanziamenti importanti e quindi è necessario che ci sia un'attenzione particolare per evitare che ci siano infiltrazioni della camorra sia nell'aggiudicazione dei lavori che poi nello svolgimento». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in merito all'idea di un organismo di controllo sulla gestione dei fondi del Pnrr.

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Draghi a Napoli, al Comune 1,231 miliardi di euro per tre obiettivi:... I CONTI PUBBLICI Patto per Napoli, il programma: asili nido, palestre, tram e bus... I CONTI PUBBLICI Draghi a Napoli per la firma del patto, il Comune evita il crac....

«Di questo - ha spiegato Manfredi - stiamo discutendo con la Prefettura e venerdì a Napoli ci sarà il ministro degli Interni, con cui ci stiamo confrontando. È molto importante che questo organismo e queste procedure vengano subito messe in campo proprio perché tra poco partiremo con le gare, perché si stanno completando le progettazioni. Non ci possiamo permettere nessun rischio di infiltrazioni, come ha ricordato ieri il presidente Draghi e come riteniamo fortemente noi. Per fare questo però abbiamo bisogno di strumenti straordinari, proprio perché in alcuni casi è anche difficile riuscire a discriminare le imprese sane da quelle che possono essere teoricamente infiltrate. Su questo non abbiamo strumenti efficaci se non un'azione di coordinamento forte che dev'essere messa in campo da Prefettura e Ministero degli Interni».

«È chiaro che c'è una grande delusione. Noi dobbiamo fronteggiare non solo le grandi difficoltà economiche ed organizzative che abbiamo ereditato ma anche una profonda delusione di una parte significativa della città perchè ci sono state tantissime promesse che sono state solo parole» ha proseguito il sindaco in merito alle contestazioni, sia all'esterno del Maschio Angioino, dove è stato firmato il Patto per Napoli, con il premier Mario Draghi, che al Rione Sanità. «Noi adesso abbiamo anche l'onda lunga della sfiducia di tanti. Questo l' abbiamo messo in conto. Penso che il modo migliore per dare una risposta è con i fatti. Se noi - ha aggiunto Manfredi - saremo in grado di realizzare quello che abbiamo detto e che vogliamo fare, allora le persone riacquisteranno fiducia. È anche chiaro, e questo è emerso ieri sia nell'intervento di Draghi che nel mio, che senza una partecipazione attiva di tutta la comunità napoletana sarà difficile realizzare una svolta». Quindi, secondo Manfredi, «è stata una iniezione di fiducia importante perchè c'è stata una dichiarazione chiara. Napoli torna al centro della politica nazionale. Questa è una grande responsabilità per l'amministrazione ma anche per i cittadini. Quindi adesso dobbiamo essere tutti quanti insieme all'altezza di questa sfida, dimostrare che questa fiducia che ci è stata data, queste risorse che arriveranno non solo saranno ben spese ma metteranno in moto un circolo virtuoso perchè ci vuole l'impegno dei cittadini nel loro comportamento quotidiano ma anche delle forze vive della città nella capacitò di investire e di scommettere nuovamente su Napoli. Se non ci crediamo noi - conclude Manfredi - come possiamo pensare che gli altri che non sono napoletani ci possono credere?».