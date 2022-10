Pnrr, svolta sulle gare a Napoli: più fondi alle imprese per evitare altri flop

Gare per il Pnrr a prova di caro materiali e sprint sui progetti relativi all’Albergo dei poveri, al “restart” Scampia e a quelli di Napoli Est. Ecco la road map: la prima pietra a Palazzo Fuga entro 90 giorni; poi entro marzo via libera ai cantieri del nuovo ecoquartiere nell’area dell’ex lotto M a Scampia (per 70 milioni) e riqualificazione dell’insediamento di Taverna del ferro (dal valore di 52 milioni). Una pioggia di soldi che arrivano all’ombra del Vesuvio, un’occasione unica e con ogni probabilità irripetibile per rilanciare interi quartieri della città, partendo dalle periferie arrivando al cuore pulsante della city. Ma c’è un nodo da sciogliere: l’incremento dei costi sulle materie prime che va a incidere sull’esito delle gare. Basti pensare a quelle per i tram, la funicolare di Chiaia e l’impianto di compostaggio di Napoli est, andate deserte appena il mese scorso. Palazzo San Giacomo corre ai ripari e applica la compensazione del 15% prevista da un’apposita norma del Governo. La stazione appaltante, in questo caso il Municipio, per permettere alle aziende di concorrere a costi vantaggiosi per l’aggiudicazione delle gare, aumenta il computo totale previsto nei bandi. «Laddove possiamo stiamo applicando la normativa del Governo - spiegano da piazza Municipio - Ci sono poi chiaramente casi più specifici dove i costi delle materie prime sono più elevati e si andrà a vedere volta per volta. È chiaro che questa sia una modalità che ci mette al riparo dal rischio di ritrovarci tutte le gare con esiti negativi».



Sul piatto ci sono progetti finanziati per 790 milioni: 630 direttamente con il Pnrr, 160 relativi al Fondo complementare istituito dal governo e destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano di ripresa e resilienza. Il Municipio è in attesa poi di ulteriore finanziamento 60 milioni 713mila euro (progetti presentati da Asìa, l’azienda comunale di igiene urbano) per un totale di 851 milioni 628mila euro. «I principali progetti Pnrr che interesseranno Napoli - si legge in un documento redatto dalla task force che si occupa del Piano - non riguardano solo il centro città ma anche le periferie. La città vuole essere protagonista nel Pnrr e Napoli si è classificata prima per i progetti di mobilità sostenibile. Grande attenzione sarà data all’edilizia popolare, con l’ecodistretto di Ponticelli, la riqualificazione di Taverna del ferro e delle Vele di Scampia, la valorizzazione dell’Albergo dei poveri che si tratta di un investimento strategico per recuperare un complesso di elevato interesse di valore storico e architettonico che ha bisogno di radicali azioni di tutela». Il primo grande progetto a partire sarà quello dell’Albergo dei poveri, per il quale si è spesa molto la ministra per il Sud uscente Mara Carfagna. La gara è in via di affidamento e si conta entro gennaio di consegnare il progetto esecutivo alla ditta. Il giorno dopo si potrà partire. I cento milioni per Palazzo Fuga arrivano dal Fondo complementare, a questi si aggiungono altri 60 milioni; poco più di 25 per il restyling di Ponticelli e 30 per la zona dei giardini Scarpetta, sempre a Napoli est. In entrambi i casi si sta accelerando sulla progettazione e parallelamente si stanno selezionando le imprese. A Napoli Nord sono poi previsti due progetti di riqualificazione urbana e ambientale sostenibile per i complessi residenziali in via della bontà a Marianella (15 milioni) e in via Toscanella nel quartiere Chiaiano (15 milioni).

Nel capitolo della missione 2 (quello della transizione ecologica) sono diversi i nuovi progetti finanziati, mentre per altri è previsto un proseguimento di opere già cantierate. Le new entry: la realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni a Teduccio e piazza Sannazaro (17 milioni di euro); piste ciclabili a Scampia, nell’area orientale e nell’area nord occidentale per 9 milioni 339mila euro. L’intervento finanziato più corposo è relativo al rinnovo dell’intera flotta bus, con mezzi elettrici, per un totale di 144 milioni di euro. Scorrendo i progetti si trovano anche quello per la fornitura di cinque tram (15 milioni); completamento della flotta rotabile con quattro elettrotreni (41,5 milioni); l’ampliamento del deposito dei mezzi e dell’officina della linea 1 metropolitana, che si trova a Piscinola (41,7 milioni); riqualificazione e adeguamento dei depositi dei bus Anm a Cavalleggeri, via Nazionale delle Puglie e a piazza Carlo III per 35,9 milioni. Infine la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti per 3 milioni.

C’è poi un capitolo scuole (missione 4 - Istruzione e ricerca) con interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di scuole dell’infanzia, nidi e plessi scolastici, che vanno da 300mila euro a 14,4 milioni di euro. Valutati positivamente, ma in attesa del semaforo verde per ottenere i fondi ci sono altri quattro progetti di Asìa: realizzazione impianto di selezione del multimateriale (viale della Resistenza) per 12milioni; area di trasbordo nella nona Municipalità Soccavo-Pianura per 325mila euro; l’impianto di compostaggio con digestione anaerobica da 35mila tonnellate per un totale di 40 milioni; realizzazione impianto automatizzato di selezione della carta e cartone da raccolta differenziata della città di Napoli per 8 milioni e 323mila euro.