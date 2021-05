Poggiomarino, consigliere comunale cerca di votare al posto di un’altra

«Non possiamo fare queste cadute di stile». Il presidente del consiglio comunale di Poggiomarino, Francesco Parisi, lo dice chiaramente e stigmatizza così il tentativo di un consigliere di votare al posto di un collega, anzi di una collega. Ma ormai la frittata è fatta: la registrazione ha catturato la goffa azione e ora il video è diventato virale, gira da una pagina facebook all’altra.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa: siccome ormai la var, seppure artigianale, funziona anche per la politica, il pianista virtuale è stato anche individuato. Si tratta di Gennaro Falanga, esponente della maggioranza di centrodestra. È lui che, quando Parisi chiede il voto a Luisa Speranza, risponde due volte “sì”, provando a sostituirla. Il labiale è chiaro. Ma bastano pochi secondi e tutti si accorgono che non può essere stata Speranza a votare. E infatti lei si giustifica: «avevo perso la connessione». Prima, però, la ramanzina del presidente: «Siamo in consiglio comunale, niente cadute di stile».