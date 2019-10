Politica regionale in lutto per la scomparsa di Armando De Rosa. L’ex assessore regionale, marito dell’On. Flora Beneduce – consigliere regionale della Campania – è venuto a mancare nelle prime ore del mattino. Aveva 91 anni ed era stato consigliere ed assessore provinciale e poi a lungo assessore regionale. Tra i vari ruoli ricoperti, come assessore regionale, anche quello di responsabile della Sanità in Campania. Nel 2006 si era candidato alla carica di Sindaco di Vico Equense.

