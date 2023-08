Se l'anno scorso le rituali feste di partito erano praticamente saltate causa campagna elettorale per le politiche (si votava il 25 settembre), quest'anno si riprende la tradizione delle kermesse. Appuntamenti che non segnano solo la ripresa dopo la pausa estiva ma tracciano anche la rotta per le prossime Europee. Tra il Pd che tenta di allargare il campo della coalizione e Forza Italia alla sua prima prova elettorale dopo la scomparsa del suo fondatore. Con un occhio anche alle prossime regionali se c'è chi sceglie Salerno, la roccaforte deluchiana per eccellenza, per dire «no» all'ipotesi del terzo mandato.

E proprio la provincia salernitana sè la più gettonata. Forza Italia, infatti, celebra a Paestum il Berlusconi day: dal 29 settembre al 1 ottobre. Con il primo giorno dedicato al suo fondatore, non a caso giorno del suo genetliaco.

L'evento vedrà la presenza di big della politica nazionale e di numerosi esponenti di governo tra ministri e sottosegretari. Ha già dato la sua adesione il numero uno del partito e vice premier Antonio Tajani mentre sono stati invitati ufficialmente il vertice del Ppe, Manfred Weber, e il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Ma non mancheranno personaggi dello spettacolo, dello sport, dell'imprenditoria e della musica che con Berlusconi hanno condiviso momenti di vita. A cominciare da Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci e Al Bano.

«Sarà una tre giorni ricca di spunti, riflessioni, proposte e idee utili a stilare - spiega Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo - un programma per le europee che avrà al centro la competitività. Come dimostrano i dati economici olandesi, è forte il rischio di stagnazione e recessione. A Paestum si parlerà soprattutto di questo».

Il Pd napoletano, invece, sceglie le Terme di Agnano per la sua festa dell'Unità partire dal 28 settembre. E per 4 giorni dibattiti e discussioni sui temi caldi. Con presenze già confermate dalla segreteria nazionale. Sicuramente Sandro Ruotolo che in molti danno come possibile capolista per le Europee, passando per Marina Sereni sui temi della salute e Cecilia Guerra per il lavoro (vista anche la raccolta firme sul salario minimo con banchetti che impegneranno il partito anche nei fine settimana centrali di settembre in città e provincia). E, ancora, un dibattito sulle 4 giornate di Napoli promosso con l'Anpi. Ci saranno, ovviamente, i parlamentari napoletani con gli ex ministri Franceschini e Speranza che hanno già dato il loro ok. Invitati, ovviamente, il governatore De Luca e il sindaco Manfredi. Infine un dettaglio non da poco: il segretario della Federazione di Napoli Peppe Annunziata ha fatto partire gli inviti a tutti gli esponenti della coalizione di San Giacomo. Un dettaglio non da poco se per la festa nazionale dem a Ravenna l'unico invito è arrivato per il leader grillino Giuseppe Conte. Non esponenti renziani o del partito di Calenda. All'ombra del Vesuvio, invece, i vertici del Pd hanno voluto estendere l'invito a tutte le forze di centrosinistra.

Sinistra Italiana invece va in controtendenza e sceglie per la sua Festa nazionale (14-15-16 e 17 settembre) 4 piazze italiane in cui si terrà in contemporanea «Proxima». A Barletta, Perugia, Sesto Fiorentino e, appunto, Salerno. Come mai? «Serve rimarcare la distanza e prendere posizione contro il progetto del terzo mandato agognato da De Luca. E il luogo ideale non poteva che essere Salerno, dove governa dal lontano 1993», fanno sapere dal partito. Saranno 4 giorni di dibattiti sulla sanità e, in particolare sul salario minimo, con esponenti sindacali e politici. A cominciare dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni passando per l'invito ad alcuni esponenti del Pd (tutti della mozione Schlein) che hanno già accettato.