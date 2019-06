Mercoledì 19 Giugno 2019, 20:06

Politica in lutto a Marano per la scomparsa di Giacomo Gala, 53 anni, ex esponente dell'Italia dei valori e del Centro democratico e fondatore dell'associazione culturale Marano Lab. Molto noto negli ambienti della politica cittadina, Gala è stato stroncato da un male incurabile. "Una malattia affrontata in silenzio - dicono gli amici di sempre e i soci di Marano lab - e con grande forza di volontà. Era una persona perbene, garbata e ben voluta da tutti". Le esequie di Gala, che lascia la moglie e due figli, si sono tenute oggi nella chiesa San Giacomo Apostolo di Calvizzano, cittadina di cui è originaria la sua famiglia. Cordoglio è stato espresso dalle forze politiche del territorio.