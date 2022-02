PolitiDo, nasce l'agenzia di marketing politico fondata da due giovani napoletani

Il mondo della comunicazione cambia giorno dopo giorno: il rapporto tra brand e consumatore, il modo di comunicare e di socializzare. Così anche la politica e le istituzioni hanno dovuto adeguarsi ai tempi e ai mezzi, soprattutto con l’avvento del digitale. È con questi presupposti che nasce PolitiDo, l’agenzia di marketing politico fondata da due giovani napoletani Pasquale Incarnato e Mattia Travaglione, da sempre appassionati di politica. Pasquale Incarnato è consulente marketing, specializzato in strategie digitali, in posizionamento sul mercato e social media manager, mentre Mattia Travaglione si occupa della presenza sul web delle istituzioni, è digital strategist e copywriter.

APPROFONDIMENTI MACERATA Marco Ferracuti ucciso da un malore a 50 anni: era ex consigliere... LA VALORIZZAZIONE “Valorizzando”, al via il nuovo progetto figlio di... IL PERSONAGGIO Morisi, come funziona la Bestia: analisi di tweet, post, discorsi di...

I due professionisti in dieci anni di attività hanno seguito il profilo politico di molti personaggi di spicco, curandone totalmente la campagna elettorale, la loro immagine e la presenza digitale: da candidati sindaci a consiglieri regionali, da parlamentari a europarlamentari, passando anche per partiti politici ad organizzazioni sindacali. «Il marketing politico è l’insieme di tutto il processo di marketing messo in campo per posizionare il candidato sul mercato affinché abbia un vantaggio competitivo - dice Pasquale Incarnato – e la velocità con cui cambia il modo di comunicare nasce dalle nuove esigenze degli elettori che sentono sempre più il bisogno di sentirsi parte di ciò che gli accade intorno. Ecco perché è importante rivolgersi ad esperti del settore, che conoscano nel dettaglio le strategie di comunicazione da mettere in atto affinché l’utente venga coinvolto e si senta protagonista.

Insomma, le basi di quella che oggi chiamiamo comunicazione orizzontale: il brand e il consumatore dialogano, conversano e sono sullo stesso piano». «Un elemento determinante è stato sicuramente la diversa modalità di comunicare – afferma Mattia Travaglione -, da sempre attuiamo metodologie multicanale, che fondono l’offline con l’online, le esigenze degli elettori sono cambiate, se prima subivano in un certo senso le scelte e le idee, ora ne vogliono far parte. È importante quindi farli sentire parte del progetto e avere idee che riescano a coinvolgerli. Allo stesso modo è importante interagire con loro, capire quali siano le loro esigenze e le loro aspettative, e infine, comunicare in orari diversi e su diversi canali, in modo che tutti possano partecipare – come e quando vogliono - a questa che definiamo narrazione elettorale».

«PolitiDo è un’agenzia di marketing politico, quindi si basa proprio sull’applicazione di strategie che solitamente vengono utilizzate nel marketing puro, quello che si applica, per dirla breve, alle aziende. Si parte quindi dall’analisi dello scenario elettorale e disegniamo l’identikit dell’elettore tipo - dice Pasquale Incarnato – ideando poi l’immagine e quindi l’identità del candidato rispetto l’analisi preventiva di cui sopra per poi passare alla fase operativa: quel che si vede del marketing, ovvero alla messa in atto della narrazione, del messaggio, delle idee del candidato. Tutto ciò sul supporto che meglio si presta al tipo di comunicazione. Infine, non per importanza, ci tengo a precisare che amiamo le idee folli, quelle che sono non ordinarie, ma pur sempre rispettando l’istituzionalità del contesto».