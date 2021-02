Strategie di marketing e politica: nasce a Napoli “PolitiDO”

I social media hanno cambiato il rapporto tra politica e cittadini.

Una rivoluzione che ha permesso di scoprire e utilizzare nuovi strumenti di comunicazione capaci di influenzare abitudini, opinioni e che ha rappresentato un'opportunità di promozione per i politici.

In questo contesto nasce a Napoli “PolitiDO”, agenzia di marketing politico nata dalla passione di due giovani imprenditori napoletani, Pasquale Incarnato e Mattia Travaglione, esperti di comunicazione da oltre 10 anni.

«Siamo convinti che offline e online debbano camminare parallelamente, e una parte della campagna elettorale non può far a meno dell’altra - spiega Incarnato - Il candidato è un prodotto culturale da posizionare sul mercato affinché venga acquistato. Ovvero, votato. I tempi sono cambiati e di conseguenza anche la politica e gli elettori stessi. Preparare quindi una campagna elettorale vincente presuppone oggi elementi di base diversi».

Analisi, studio, attente strategie di marketing e soprattutto la presenza sui social media sono gli elementi fondamentali: il candidato si interfaccia direttamente con il suo elettorato e lo aggiorna in tempo reale di tutte le novità.

«L’analisi dello scenario e lo studio della strategia perfetta per il personaggio politico in questione; creare per lui il messaggio più idoneo, costruire le tecniche di comunicazione perfette e conoscere l'elettorato tipo del candidato non basta - spiega Travaglione - È necessario anche curare l’immagine del candidato in tutti i suoi aspetti, utilizzando i nuovi e vecchi media».

«Negli ultimi anni abbiamo seguito una platea davvero eterogenea di candidati e - sottolineano Incarnato e Travaglione - indipendentemente dal colore politico, dal ruolo istituzionale o dall’esperienza pregressa, ci siamo resi conto della necessità di rendere quanto più comprensibile all’interlocutore di turno, l’incredibile utilità del digital marketing per la promozione politica. Per molti dei nostri clienti questi strumenti hanno permesso l’elezione a consigliere regionale, parlamentare, sindaco fino a Parlamentare Europeo».

