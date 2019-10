Polizia negli ospedali a Napoli, Speranza apre: Non lo escludo»

La violenza negli ospedali contro i medici «è un grande tema e noi dobbiamo prenderci cura di chi si prende cura di noi, di chi ogni giorno vive negli ospedali, nei luoghi dove ci sono i malati, dove c'è sofferenza». Lo ha detto il ministro della sanità Roberto Speranza a margine del convegno «La sicurezza dei professionisti sanitari» all'ordine dei medici di Napoli. «Credo - ha detto Speranza - che uno stato serio abbia l'obbligo di prendersi cura di queste persone. Alcune cose sono già state fatte, c'è un testo che è stato approvato all'unanimità dal Senato e ora in discussione alla Camera, lavoreremo per accelerarlo e migliorarlo il più possibile».



«Drappelli di polizia negli ospedali? È uno dei temi che ci è stato posto, valutiamo tutte le soluzioni e al momento non ne escludo alcuna» ha proseguito Speranza. «La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema vero - ha aggiunto - e credo nell'interlocuzione che ci sarà in modo particolare con i soggetti competenti. Ho da subito attivato un osservatorio con tutti gli ordini, valuteremo tutte le soluzionice non ne escludo alcuna al momento».



«C'è un rapporto molto corretto sul piano istituzionale con la Regione Campania, ci sono stati passi avanti negli ultimi mesi e contiamo di continuare su questa strada, di provare ad accelerare ancora di più questo percorso di rientro» ha chiosato rispondendo a una domanda sul commissariamento della sanità campana. «Mi pare che i risultati degli ultimi mesi siano confortanti, l'auspicio è che tutto possa presto risolversi in maniera positiva», ha aggiunto Speranza. Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA