«Berlusconi: leaderschip, potere, popolo» è il tema del convegno organizzato dall'Associazione culturale "Polo sud" la cui anima è l'ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Laboccetta. Il convegno si terrà il 10 alle 15,30 alla Sala dei Baroni e sulla locandina è precisato che interverranno esponenti di «Sinistra, Centro e Destra».

E questa è la grande curiosità: chi vi parteciperà per la sinistra? L'area riformista è la maggiore indiziata e filtrano già alcuni nomi. È data per certa la presenza - così fanno sapere da Palazzo San Giacomo - del sindaco Gaetano Manfredi, Umberto Ranieri ex senatore dem da sempre la coscienza riformista della sinistra non solo campana e cresciuto alla scuola politica del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, dell'ex sindaco e governatore Antonio Bassolino amendoliano. Per i centristi Lina Lucci astro nascente qualche anno fa del sindacato bianco, la Cisl, dove ha ricoperto il ruolo di segretaria della Campania.

Che ci fa il sindaco a un convegno su Berlusconi? Nella sua maggioranza già ci sono ex di Fi, ci sono i moderati, i terzopolisti e i renziani è chiaro che Manfredi è a caccia di voti e consensi in quell'area per presentare un progetto politico di campo largo con dentro le forze moderate. Nella sostanza diverso da quello del Pd, il primo partito della sua maggioranza, che ha virato un po' più a sinistra. Insomma, giochi aperti anche in vista delle Europee dell'anno prossimo dove Manfredi sindaco della terza città per forza di cose non sarà attore neutrale e dove non è escluso che dalla sua giunta possa spuntare qualche candidato. Si apre una partita nuova, mai come quelle del 2024 saranno elezioni spartiacque per l'Europa.

E un Manfredi più politico è la novità di questi giorni. Si parlerà di Berlusconi e quindi la destra sarà protagonista il tema che pone Polo sud è dirimente. La morte del Cavaliere sta avendo e continuerà ad avere ripercussioni in tutti e tre i punti cardinali della geografia politica: sinistra, centro e destra. La discussione si annuncia ampia e trasversale. Attesi, in questo senso, gli interventi di Augusto Minzolini ex senatore di Fi e direttore de Il Giornale, di Mario Landolfi deputato per 10 anni e ministro delle Telecomunicazione nel terzo Governo Berlusconi. E dello scrittore Pierangelo Buttafuoco. Visto che è stata prenotata la Sala dei Baroni è probabile che ci saranno altri numerosi protagonisti.

Oggi intanto a proposito di centristi e terzopolisti arriva a Napoli il leader di Azione Carlo Calenda. Che parteciperà all'iniziativa “Sole e maletiempo. La Campania cuore e volano di sviluppo” organizzata da Campania in Azione. L'evento programmatico si divide in due momenti. La mattina, cinque tavoli tematici su ambiente, trasporti, scuola, startup, imprese e sanità vedranno confrontarsi esperti del settore. A partire dalle 15, poi, inizierà la discussione politica. Oltre all'intervento di Calenda, infatti, sono previsti quelli di Mara Carfagna Presidente di Azione, Matteo Richetti Capogruppo alla Camera, Antonio d'Alessio deputato, Mario Raffaelli Responsabile Politica Estera del partito, e di Fabrizio Ferrandelli, Responsabile Autonomie. Appuntamento è a Città della Scienza.