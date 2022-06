Urbanistica ed edilizia: il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Pomigliano è stato approvato definitivamente dal consiglio comunale, stanotte, dopo un'attesa durata vent'anni, cioè da quando qui fu adottato il piano regolatore, ora sostituito dal PUC. L'approvazione della delibera del nuovo strumento regolatore del territorio è giunta quasi alle due di questa notte, dopo che i lavori dell'assemblea cittadina erano iniziati alle 15 e 30. E' stata una battaglia politica tra la maggioranza e l'opposizione. Ma alla fine l'ha spuntata la maggioranza. Dunque, ha retto alla prova del nove più importante la nuova alleanza PD-Insieme per il Futuro, il soggetto politico creato dal ministro, e pomiglianese doc, Luigi Di Maio, appena fuoriuscito dal Movimento Cinque Stelle.

Un esame politico in salsa locale molto importante anche sul fronte delle ripercussioni nazionali. Intanto il laboratorio politico PD-M5S che portò alla vittoria, nel settembre del 2020, il sindaco Gianluca Del Mastro, è stato sostituito dalla nuova alleanza tra i democrat e il neonato soggetto politico. Ieri sera i cinque consiglieri comunali di Pomigliano eletti quasi due anni fa con il Movimento Cinque Stelle, Cioffi, Morra, Passariello, Salvi e Toscano, hanno infatti tutti dichiarato ufficialmente durante i lavori dell'assemblea di essere passati a Insieme per il Futuro.



Quindi sono cominciati i lavori per l'approvazione del PUC, che aveva già avuto l'ok dalla Città Metropolitana guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. Via libera di piazza Matteottt che è stato recepito di recente dalla giunta del Mastro. Ma per approvare in via definitiva il nuovo strumento che regolerà lo sviluppo di Pomigliano per i prossimi anni c'era bisogno del si della maggioranza guidata da Del Mastro. Maggioranza che alla fine si è rivelata sostenzialmente compatta: hanno votato a favore del provvedimento sia in cinque consiglieri di Insieme per il Futuro che i quattro del Partito Democratico, Libio, D'Onofrio, Toscano e Mazia. A favore si sono espressi anche i consiglieri delle civiche Antonio Toscano, Filippo Beneduce, Marianna Manna e Angelo Toscano. "Ringrazio per come ha condotto questi difficili lavori del consiglio il presidente Salvatore Cioffi - ha dichiarato a caldo il sindaco Gianluca Del Mastro - il nuovo PUC è un risultato straordinario, il più importante finora raggiunto da questa maggioranza. Ci consentirà di sviluppare questo territorio bloccando il cemento incondizionato e conferendo una maggiore vivibilità basata sulla transizione ecologica".