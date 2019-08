Post sui social residente denunciato dal sindaco nel Napoletano

Martedì 13 Agosto 2019, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Denunciato dal sindaco di Monte di Procida per aver scritto un post su Facebook dai contenuti ritenuti «calunniosi, diffamatori e palesemente falsi». La polemica sul bando per l'affidamento dello stadio «Vezzuto-Marasco» è costata amara a un residente, che il 23 giugno scorso con un commento aveva attribuito ad amministratori e dipendenti comportamenti illegittimi. Nei suoi confronti la giunta ha autorizzato il sindaco a presentare una denuncia-querela e a costituirsi parte civile. «Ha messo in discussione il bando definendolo una farsa e accusandoci di non riuscire a fare bandi senza vizi di forma spiega il sindaco Peppe Pugliese -. In maniera ironica è andato a criticare il bando realizzato da una funzionaria che io stimo molto da un punto di vista morale e della professionalità, lasciando intendere che l'amministrazione fa attività di manipolazione. Sono affermazioni gravissime. È la prima volta che intraprendiamo un'azione legale di questo genere: l'abbiamo fatto con sofferenza, ma è stato doveroso. Chiederemo in sede civile un sostanzioso risarcimento danni che devolveremo alle Onlus del nostro comune».