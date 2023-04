Poste Italiane, Cisl primo sindacato nelle elezioni Rsu

Con 71 rappresentanti sindacali unjtari eletti e oltre il 48% delle preferenze di lista, anche in Campania, si legge in una nota, «il sindacato del gruppo Poste della Cisl (Slp), come nel resto d'Italia, fa il pieno di voti nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu-Rls».

«La straordinaria vittoria della Slp Cisl, non solo in Campania ma in assoluto a livello nazionale, è la dimostrazione di quanto sia grande la capacità delle donne e degli uomini della Federazione guidata a livello regionale dalla segretaria Giuseppina D'Ambrosio di rappresentare al meglio ed essere punto di riferimento affidabile per i lavoratori e le lavoratrici della più grande azienda pubblica del paese» afferma Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania.

«Mai si era avuto un risultato con distacchi tanto evidenti, prova questa dell'apprezzamento delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste Italiane che con il loro lavoro garantiscono servizi essenziali e legami sociali solidi per tutti i cittadini del nostro paese. Un ringraziamento va a tutti loro e a chi ha votato e ha dato fiducia alle liste e ai candidati della Cisl. A questi ultimi sicuramente spetterà il compito di garantire continuità al lavoro fin qui fatto assicurando il massimo impegno affinché questa fiducia non venga disattesa»