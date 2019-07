l Comune tornerà ad assumere dipendenti dopo 40 anni. Lo farà ricorrendo a concorsi fatti in autonomia. Il personale attualmente in organico è sottodimensionato e con il ricorso alla quota 100 andranno via almeno altri 100 dipendenti. I primi due bandi, pubblicati ieri con scadenza il 2 settembre, riguarderanno l'assunzione di 85 dipendenti, 57 agenti di polizia municipale e 28 istruttori direttivi tecnici. Le procedure concorsuali sono state affidate ad un organismo nazionale di garanzia quale il Formez. «Stiamo lavorando da tempo per integrare il personale, nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dal governo - ha detto il sindaco, Vincenzo Figliolia -. Abbiamo necessità di fare presto. Non possiamo perdere tempo, altrimenti la macchina amministrativa andrà seriamente in difficoltà». Le prime immissioni in organico già dalla prossima primavera. A seguire saranno indetti concorsi per assistenti sociali, avvocati ed informatici. «Il comune ha bisogno di nuovo personale, di avere un ricambio generazionale e nuove energie» - conclude Figliolia. La pianta organica comunale prevede 700 dipendenti. A settembre con i pensionamenti ne rimarranno 560. Negli anni novanta il comune di Pozzuoli, per le assunzioni dovute alla legge 285, ha avuto fino a 1700 dipendenti.

Sabato 20 Luglio 2019, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA