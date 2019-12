Pozzuoli, il sindaco Figliolia cambia tutto e vara la nuova amministrazione

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha varato la nuova giunta comunale. Sarà composta da sette assessori, uno in più rispetto al precedente esecutivo, sciolto 20 giorni fa per discrasie nella maggioranza di centro sinistra (Pd, Verdi e liste civiche).

LEGGI ANCHE Pozzuoli, Figliolia azzera la giunta: ​«Dai consiglieri atto di sfiducia»

Tre gli assessori confermati con pari incarico: Roberto Gerundo, con delega al Governo del Territorio e Mobilità; Anna Maria Attore (Pubblica Istruzione e Decentramento), Vincenzo Aulitto (Lavori Pubblici e Infrastrutture). I volti nuovi del Figliolia-bis sono: Stefania De Fraia, (Cultura, Turismo e Tempo Libero); Maria Esposito (Sviluppo economico e Attività produttive); Paolo Ismeno (Risorse Strategiche, Finanze e Fiscalità Locale); Maria Consiglia Visone (Ambiente e Tutela della salute). Il sindaco, come in passato, mantiene per sé le deleghe alla Polizia Municipale e allo Sport.

Ultimo aggiornamento: 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA