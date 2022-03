Precariato in Campania, De Luca: «Inviata al governo una proposta seria»

«Una proposta seria e credibile quella che la Regione Campania ha illustrato al governo per avviare a soluzione il problema del precariato». È quella che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha reso noto a margine della inaugurazione del terminal di Air Campania a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove è stato atteso dai lavoratori forestali della Comunità Montana dell'Ufita da sette mesi senza stipendio.

«Ai forestali - ha ricordato De Luca - abbiamo destinato mezzo miliardo di euro per garantire il trattamento economico. La Regione non c'entra, sono tutte assunzioni fatte dai comuni e dalle Comunità Montane. Ci siamo fatti carico di garantire gli stipendi a 2.700 lavoratori, (oggi sono poco più di due mila, ndr) utilizzando i fondi europei. Ma non possiamo tirare la corda più di tanto, altrimenti l'Europa ci chiederà di restituire quelle risorse».

De Luca ha quindi riferito di un incontro avuto con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso del quale ha proposto per i tredici mila precari della Campania, «ereditati -ha sottolineato il governatore- grazie alla eleganza amministrativa di chi c'è stato nei governi precedenti», un ruolo speciale ad esaurimento per i dipendenti precari, «finanziato in maniera certa dal ministero del Lavoro, che si svuota mano a mano che i dipendenti vanno in pensione. È l'unica strada - ha aggiunto De Luca - per chiudere definitivamente le aree di precariato eterno che abbiamo in Campania»