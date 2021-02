Precari della Sanità, Medici (Cisl Fp): «In Campania comandano i burocrati, non le istituzioni»

«Siamo alla farsa totale. Dopo il nostro grido d’allarme sulla mancata attuazione dell’atto di indirizzo approvato dal Consiglio regionale all’interno del Documento Economico e Finanziario, il presidente della Commissione Sanità ha convocato subito una prima audizione per fare il punto della situazione, ma il dipartimento della salute non si è presentato. E’ il segno che in Campania comandano i burocrati, non le istituzioni».

Lorenzo Medici, leader della Funzione Pubblica della Cisl, commenta così l’esito della riunione cha avrebbe dovuto essere propedeutica all’incontro con i sindacati, chiesto direttamente da lui per procedere rapidamente alle assunzioni del personale precario della sanità, come deciso dall’assemblea, con contratti di 36 mesi e il riallineamento di quelli già in essere. «Dopo il sì del Consiglio – sottolinea Medici – ci si aspettava che il dipartimento emanasse precise direttive formali per l’attuazione di quanto indicato dal decisore politico, dando indicazioni alle varie Asl e aziende ospedaliere che continuano a comportarsi come meglio credono senza tenere in nessuna considerazione la scelta istituzionale. Chiediamo un intervento diretto del presidente della Regione per far rispettare la volontà del Consiglio a tutela dei precari, che meritano più atti concreti anziché rituali ringraziamenti. Se l’alta burocrazia – conclude Medici – è impegnata in cose più importanti della tutela del personale sanitario, facesse un passo indietro dando la possibilità ad altri di occuparsene direttamente».

Ultimo aggiornamento: 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA