Il prefetto Valentini a San Giorgio a Cremano: «Città ricca di iniziative e molto propositiva»

Riutilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, realizzazione di sistemi di videosorveglianza, situazione finanziaria dell'ente: sono alcuni dei temi affrontanti, questa mattina, in un incontro istituzionale tra il prefetto di Napoli Marco Valentini e il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno nella sede del Municipio del centro vesuviano.

Accompagnato dalle forze dell'ordine, il prefetto ha poi visitato i parchi di Villa Vannucchi e Villa Bruno che ospita Casa Massimo Troisi, la casa dell'attore e regista scomparso che contiene cimeli e oggetti a lui appartenuti. Per quanto concerne il tema della sicurezza, il prefetto ha confermato al sindaco la massima collaborazione nelle attività di sinergia e supporto da parte delle forze dell'ordine e nell'ausilio delle nuove tecnologie, come la videosorveglianza, fondamentali per la prevenzione e la repressione dei reati in un comune densamente popolato come San Giorgio a Cremano.

«Ho visto una città ricca di iniziative e molto propositiva» ha detto il Prefetto Valentini «e ho ribadito la massima collaborazione tra amministrazione e prefettura con un dialogo sempre aperto e proficuo. Le istituzioni sono i primi interlocutori sociali attivi sul territorio per garantire sicurezza partecipata e una sempre migliore vivibilità».

«Ci ha fatto molto piacere ricevere la visita del prefetto - ha aggiunto il sindaco Zinno - e avergli potuto mostrare il nostro patrimonio, le nostre bellezze e le iniziative che mettiamo in campo per e con la cittadinanza. La collaborazione e la sinergia rispetto ai temi della sicurezza poi rappresenta poi un elemento di forza per prevenire e contrastare l'illegalità».

Prima di andare via, il prefetto ha visitato il locale commissariato della polizia di Stato e la caserma dei carabinieri.