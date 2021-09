Napoli, conferito il premio Talentum al prefetto Marco Valentini

In quell'ambito tanto intricato quanto fondamentale che è quello della pubblica amministrazione, la prefettura, come organo periferico del Ministero dell'Interno, ha la sostanziale funzione di rappresentanza generale del governo sul territorio della provincia o della città metropolitana. Pertanto, se i compiti della pubblica amministrazione - specialmente quella locale - vengono eseguiti a dovere, è motivo di grande orgoglio quando quegli sforzi vengono ufficialmente riconosciuti e premiati.

APPROFONDIMENTI LA CERIMONIA Gino Sorbillo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica... LE ISTITUZIONI Napoli, cambio al vertice della prefettura: Palomba subentra a...

Nello specifico, per iniziativa del Talentum Production- Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema è stato conferito il prestigioso premio Talentum al prefetto di Napoli Marco Valentini, per il volume "Quando sale la notte" (pubblicato da Editoriale Scientifica 2020), e per sottolineare "il grande lavoro svolto per la città di Napoli".

Il premio nasce da un'idea della giornalista Roberta D'Agostino e dell'attore-regista e direttore dell' Accademia Vesuviana del teatro e del Cinema Gianni Sallustro, con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio che operano con dedizione e zelo nei settori di competenza. Rinnoviamo quindi i complimenti al prefetto Valentini, al quale auguriamo di continuare a svolgere il suo operato con l'efficienza e la diligenza già precedentemente dimostrate.