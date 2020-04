Coronavirus a Napoli, premi al personale Covid: esclusi sul piede di guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Covid 19 e incentivi, riconoscimenti e premi per operatori sanitari della dirigenza medica, sanitaria e del comparto: l'appuntamento, per i sindacati di categoria, è fissato dagli organi regionali per domani. Un incontro in videoconferenza convocato dal direttore generale del dipartimento Salute di Palazzo Santa Lucia. All'ordine del giorno l'individuazione delle modalità per il riconoscimento delle premialità «di cui al decreto legge n. 18 del 17 marzo del 2020, per il personale sanitario delle aziende campane impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid 19». Considerato l'impegno messo da medici, infermieri e operatori in questa emergenza, riconosciuto ed elogiato ad ogni livello, si direbbe una formalità. Ma non è così. «Il bandolo della matassa non è di facile individuazione - sottolinea, segretario regionale dell'Anaao - bisogna capire chi prenderà tali premi, in base a quali criteri, con quali differenze tra comparto e dirigenza medica, a valere su quali norme e quali fonti di finanziamento».Serpeggia, soprattutto tra i medici impiegati in prima linea, un diffuso malcontento in particolare alla luce di alcune note con cui le Rsu della Asl Napoli 1 informano i propri iscritti del comparto che sulla retribuzione di aprile saranno attribuiti i saldi dell'incentivazione relativi al 2019 e che «a tutto il personale operante presso il centro Covid del Loreto sarà riconosciuta l'indennità per le attività svolte nei servizi per malattie infettive». «Una indennità specifica - replica, segretario campano della Cimo - non prevista per i medici, compresi quelli impiegati nei pronto soccorso, che hanno però operato in prima linea al pari degli altri a contatto con pazienti positivi, gestendo le tende, garantendo i percorsi, utilizzando le tute e sottoponendosi allo stesso rischio professionale e di contagio». Come quelli di cui si è avuta notizia ieri: tre infermieri, un medico e un operatore socio sanitario del San Leonardo di Castellammare risultati positivi asintomatici per essere stati al lavoro con il medico anestesista che la notte di Pasqua era in servizio con la febbre. C'è poi «la grande incognita - continua De Falco - dei medici che lavorano con contratti precari o nel 118 da autonomi, che sembrerebbero esclusi dalle indennità di legge e su cui inoltre pendono i tagli in busta paga fatti scattare nelle Asl 2 e 3 riguardo ad alcune indennità contestate dalla magistratura contabile».Sul piede di guerra ci sono per questo quasi tutti i sindacati della dirigenza medica. «Come da oggetto della convocazione di lunedì - aggiunge De Falco - discuteremo riguardo a un decreto governativo che all'articolo 1 prevede, per il 2020, di incrementare le risorse per la remunerazione del lavoro straordinario a favore del personale dipendente direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza Covid attingendo ai fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria e del comparto, complessivamente incrementati di 23 milioni. C'è però da chiarire che questi soldi non sappiamo in che misura siano attribuiti alla dirigenza sanitaria e al comparto. Inoltre la norma parla di lavoro straordinario. Dice anche che per giovarsene bisogna essere direttamente impiegati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica. Ma tutti i colleghi in varia misura sono stati impiegati in tale attività. La stessa norma al comma 3 stanzia altri fondi, circa 9 milioni, finalizzati a coprire le spese per il fabbisogno di figure professionali carenti. Ma criteri e destinatari sono a noi sconosciuti». La Regione, da quanto trapela, starebbe pensando a mettere nel piatto anche risorse proprie rastrellate dalle pieghe del proprio bilancio e da attribuire ai camici bianchi (dirigenza e comparto) in base a un gradiente di rischio infettivo medio e alto. «Questa sarebbe un'ottima prospettiva - conclude Lino Pietropaolo della Cisl - ma ci auguriamo non si tratti di una redistribuzione di indennità di rischio già inserite nei nostri contratti».