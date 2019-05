«Premiata la mia idea di sicurezza lotta alla mafia e non ai migranti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 28 Maggio 2019, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rimaniamo l'unico argine alla Lega e al populismo demagogico di questo governo. I cittadini hanno capito che è importante avere un Pd forte», dice Franco Roberti, ex procuratore nazionale Antimafia e attuale assessore regionale alla Legalità che da capolista Pd è il terzo più votato dopo due politici professionisti come Berlusconi e Salvini. «Ma a Napoli città sono stato il primo», sottolinea con malcelato orgoglio l'ex magistrato.Onorevole...«Giudice va bene, devo ancora abituarmi...».48.788 voti a Napoli, 94.009 in Campania e 145.205 consensi in tutto il Sud: si aspettava questo risultato?«Non in queste dimensioni. Certo avevo segnali buoni ma il risultato finale va oltre le mie più rosee aspettative».Come se lo spiega?«Questo dato dimostra che la società civile c'è, esiste ed è partecipe quando gli viene data una proposta valida. Credo anche sia stato apprezzato il rilancio del tema della sicurezza, della legalità e ha pesato la fiducia nel mio vecchio lavoro di magistrato. Ma vuol dire anche che c'è un Sud che sa di avere potenzialità enormi e vuole crescere in libertà sulla base dei principi costituzionali di pari dignità e di giustizia sociale».